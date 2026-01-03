Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSIJA NEĆE BITI ZA STOLOM

Zelenski u Kijevu okuplja savjetnike za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy waits to welcome Cyprus' President Christodoulides in Kyiv
VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
03.01.2026.
u 07:38

"Vojna komponenta ključna je za istinsko jamstvo sigurnosti", napisao je ukrajinski predsjednik u petak na X-u te dodao da je o pripremama sastanka razgovarao sa svojim zamjenikom šefa kabineta Pavlom Palisom.

Savjetnici za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja sastat će se danas u Kijevu kako bi razgovarali o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini, a predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će biti napretka po pitanju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. Zelenski je rekao da su predstavnici 15 zemalja, kao i iz Europske unije i NATO-a, potvrdili svoje sudjelovanje, dok će se američki tim pridružiti razgovorima online.

"Vojna komponenta ključna je za istinsko jamstvo sigurnosti", napisao je ukrajinski predsjednik u petak na X-u te dodao da je o pripremama sastanka razgovarao sa svojim zamjenikom šefa kabineta Pavlom Palisom. "Pavlo također radi na potrebnim promjenama unutar Obrambenih snaga Ukrajine i u sljedećim tjednima surađivat će s brigadama i vojnim zapovjedništvom kako bi pronašao učinkovita rješenja", rekao je ukrajinski predsjednik. 

Zelenski je rekao da su njih dvojica također razgovarali o planiranim sastancima s ukrajinskim saveznicima iz takozvane Koalicije voljnih početkom sljedećeg tjedna. Ukrajina se brani od ruske invazije uz pomoć Zapada od veljače 2022. Unatoč tjednima pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, kraj rata nije na vidiku. Rusija neće biti za stolom na predstojećim sastancima.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POGINULO NAJMANJE 40 OSOBA

Vlasnik kluba iz Crans-Montane već je bio u zatvoru: Sam je preuređivao lokal, vlasti sada istražuju sporne zahvate

Nakon tragedije, Moretti i njegova supruga oglasili su se u švicarskim medijima, istaknuvši da su potreseni događajem i da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. – Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše – poručio je Moretti, naglašavajući kako je klub godinama poslovao u skladu s propisima te da je bio podvrgnut inspekcijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!