Zbog aktivnosti vulkana nekoliko Hrvatica 'zarobljeno' na Siciliji

Nekoliko Hrvatica, točnije Puljanki, ostale su "zarobljene" jutros na Siciliji zbog aktivnosti vulkana Etne koji izbacuje velike količine pepela, doznaje Glas Istre.

Trebale su poletjeti s aerodroma Catania Fontanarossa prema Trstu, no otkazan im je let. Večeras im je ponuđen drugi let pa se očekuje da će stići do Trsta, a naposljetku i do Pule.

Podsjetimo, najveći vulkan u Europi aktivirao se na Badnjak, izbacio velike količine pepela i uzrokovao zatvaranje zračne luke u Cataniji, na istočnoj obali Sicilije.

Više od 1100 građana moralo je napustiti svoje domove, a nakon aktivacije vulkana pokrenulo se i pitanje sigurnosti u Italiji.

>> Pogledajte video i saznajte koja su to mjesta koja baš nitko ne može vidjeti na Google kartama