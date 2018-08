Sprema se letački spektakl za 'Oluju': Ovo će biti naša čestitka svim braniteljima

Iz HRZ-a su izvijestili o završnim pripremama zračnih snaga za nastup u Kninu:

- Piloti i letačke posade 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) izveli su u petak 3. kolovoza 2018. završne pripreme za nastup u Kninu povodom obilježavanja 23. obljetnice VRO “Oluja“, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Pripreme su se provodile u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku i vojarni "Knez Trpimir“ u Divuljama uz sudjelovanje četiri eskadrile: Eskadrile aviona, Eskadrile helikoptera, Eskadrile transportnih helikoptera i Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze.

Uvježbavanja su izvođena na ruti leta Zemunik:Knin s preletom preko kninske tvrđave, a na sam dan obilježavanja 5. kolovoza u letačkom programu iz sastava 93. zrakoplovne baze sudjelovat će po tri aviona ZLIN-242L, Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 te po tri helikoptera BELL-206B, OH-58D Kiowa Warrior kao i helikopteri Mi-8 MTV, a sve će završiti nastupom akrobatske grupe "Krila Oluje“.

Zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Krešimir Ražov kazao je kako su zračne snage spremne za obljetnicu VRO „Oluja“.

"U letačkom programu planirano je ukupno sudjelovanje 26 aviona i helikoptera HRZ-a, koji će letjeti u formaciji po tri letjelice nakon čega nastupa „Krila Oluje“ koji toga dana također obilježavaju svoj 13. rođendan u spomen na pobjedničku operaciju Hrvatske vojske „Oluja“. Ovo je naša čestitka iz zraka za ove važne obljetnice svim sudionicma "Oluje“ kao i svim hrvatskim braniteljima i stanovnicima Republike Hrvatske“, poručio je pukovnik Ražov.

>> Pogledajte let pukovnika Željka Ninića izraelskim F-16

Zajednički let

Uoči sudjelovanja izraelskog višenamjenskog borbenog aviona F-16 Barak u zračnom mimohodu povodom obilježavanja 23. obljetnice VRO Oluja, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona pukovnik Christian Jagodić i zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David izveli su u petak zajednički let avionom MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojnoj bazi na Plesu.

U toj prigodi, pukovnik Jagodić i izraelski zapovjednik razmijenili su oznake u zastave Hrvatske i Izraela te prigodne poklone koji će, kako su kazali, zauvijek podsjećati na povijesni zajednički let hrvatskog i izraelskog pilota u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević još jednom je zahvalio izraelskim pilotima i izaslanstvu na dolasku u Hrvatsku i naglasio kako mu je posebna čast što će izraelski piloti zajedno s hrvatskim pilotima iznad Knina sudjelovati u obilježavanju 23. obljetnice VRO Oluja.

"Nakon leta našeg pilota Željka Ninića u zrakoplovu F-16 u Izraelu, imali smo priliku vidjeti let izraelskog pilota u avionu MiG-21. To je potvrda strateškog partnerstva i prijateljstva s Izraelom. Veselim se da će u nadolazećem razdoblju naši piloti imati priliku učiti od najboljih, a to su upravo izraelski piloti", rekao je.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov kazao je da su hrvatski piloti još jednom dokazali visoku razinu spremnosti i sposobnosti. "Siguran sam da ćemo u nedjelju, leteći zajedno u zračnom programu povodom Oluje, poslati svijetu jasnu poruku: Hrvatska i Izrael su prijatelji i šaljemo poruku mira", rekao je Šundov.

"F-16 avion je moderan zapadni lovac koji je u slučaju Izraela ispunio svaku zadaću i svrhu za koju je bio namijenjen. Filozofija aviona F-16 takva je da je prilagođena potrebama pilota – pilot je u fokusu kao i sve njegove eventualne potrebe, u odnosu na avione druge generacije. Vjerujem da ćete itekako uživati u korištenju takvog modernog aviona", rekao je zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David.

Pukovnik Jagodić poručio je da je ovaj let itekako značajan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo jer se radi o početku vojne suradnje, odnosno suradnje borbenih pilota nakon suradnje protupožarnih eskadrila iz 2016. godine.

Direktor izraelskog SIBAT-a, general Michel Ben Bauruch izrazio je zadovoljstvo zbog kvalitetne vojne suradnje između dvije države i poručio te ocijenio da su hrvatski piloti pokazali svoju izvrsnost, zbog čega mu je, kaže, čast što će imati priliku sudjelovati na proslavi 23. obljetnice Oluje u Kninu.

>> Pogledajte tri aviona F-16 kako dolaze na Pleso