Završilo suđenje bivšem francuskom predsjedniku: Presuda će biti izrečena 1. ožujka 2021.

Proces bivšem francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju završio je u četvrtak navečer, a sud će objaviti svoju odluku 1. ožujka 2021. Zadnje riječi u procesu u četvrtak je imala obrana Sarkozyjevih suokrivljenika, njegova odvjetnika Thierryja Herzoga i bivšeg suca Gilberta Aziberta.

"Ova afera je za mene križni put, ali ako je to cijena dolaska do istine, spreman sam je prihvatiti", izjavio je bivši predsjednik prije kraja saslušanja.

"Govorio sam vam istinu tijekom ova tri tjedna, kao i u pritvoru i tijekom istrage" nastavio je. "Još uvijek vjerujem u pravosuđe naše zemlje."

Tužiteljstvo je tražilo četiri godine zatvora, od kojih dvije uvjetno, za bivšeg predsjednika, optuženog za korupciju i zlouporabu položaja. Jednake kazne su zatražene i za Gilberta Aziberta i Thierryja Herzoga, uz pet godina zabrane profesionalnog rada za Herzoga. Sarkozy (65) se povukao iz politike nakon poraza na predizborima desnice 2016.

Ovo je prvi slučaj od nekoliko istraga koje se vode protiv desničarskog političara koji je predvodio Francusku između 2007. i 2012.

U slučaju poznatom kao "afera prisluškivanja", tužiteljstvo navodi da su Sarkozy i njegov odvjetnik Herzog pokušali podmititi suca Aziberta da im preda tajne podatke iz odvojene istrage protiv bivšeg francuskog lidera. Zauzvrat, Sarkozy je ponudio Azibertu da mu osigura ugodan posao na Azurnoj obali.

Sarkozy je na meti niza pravnih istraga - od navoda da mu je pokojni libijski čelnik Moamer Gadafi nedopušteno financirao predsjedničku kampanju 2007. do primanja navodnog mita od prodaje oružja u Pakistanu.