Zašto u Zagrebu samo režije stoje više nego u Barceloni ili Lisabonu, gdje je prosječna plaća i 40 posto veća od zagrebačke?

Otprilike jedan "medo" ili 66 centi, povedemo li se novom valutom. Iznos je to koji četveročlana obitelj svakog mjeseca može ostaviti "sa strane", zarađuju li oba roditelja sedam i pol tisuća kuna neto. Znamo da je prosječna plaća za Zagreb bliže devet tisuća kuna, ali jasno nam je i da je riječ upravo o prosjeku, pa velik dio stanovnika metropole na svojim bankovnim računima svakog 10. ili 15. u mjesecu, kad im stigne uplata od poslodavca, ne vidi ni blizu tog iznosa. Kako je njima? Stiska, najblaže rečeno. Jer, kao što smo spomenuli u uvodu, normalan život roditelja i dvoje djece u Zagrebu košta 14.994 kune, u što su uključene, primjerice, režije, ali ne i stanarina, pokazi za ZET da, ali ne i vlasništvo automobila. Krenimo, međutim, od početka. O cijenama hrane u trgovinama nećemo previše jer poskupjele su namirnice posvuda, nije glavni grad po tome specifičan. I s gorivom je isto, zato naš izračun ne sadrži ni benzin ni dizel. Ni stanarinu nismo uključili, kao ni kredit za stan ili kuću jer pretpostavili smo, za dobro ove imaginarne obitelji, da su nekretninu naslijedili od bake ili djeda. Zašto? Jer da su podstanari, stan od 80 četvornih metara, u kojem smo zaključili da žive jer prosječna je to kvadratura za obitelj u Hrvatskoj, "unazadili" bi si kućni budžet za dodatnih osamstotinjak eura, odnosno za šest tisuća kuna, koliko se mjesečni najmovi za spomenutu kvadraturu trenutačno kreću na oglasnicima. A naša zamišljena obitelj za to novca nema. Kao što im, kad u obzir uzme njihova primanja, nijedna banka neće dati ni kredit od 200 tisuća eura, koliko bi im trenutačno trebalo žele li udio od 80 kvadrata u zgradi, primjerice, na Jarunu. A prije nego što se bacimo na samu analizu, točnije prije nego što pokušamo otkriti zašto sve košta koliko košta i hoće li najavljeno poskupljenje vode, parkiranja, HEP Toplinarstva te već dignute cijene rekreacije, a pojedincima i odvoza otpada, posve "ubiti" zarađeno, idemo na našu imaginarnu familiju kako bismo objasnili metode svog izračuna. Pretpostavili smo da svaki dan u mjesecu kupuju mlijeko i kruh, da potroše na rižu, tjesteninu, jaja, sir, da uzmu u trgovini u 30 dana poneka pileća prsa i mljeveno meso, nešto voća i povrća, klincima slatkiš. Otprilike četiri tisuće kuna ode im samo na namirnice, ako se uključe u ovaj zbroj režije (Holding, struja, plin ili toplana, internet) od gotovo 1700 kuna i dva ZET-ova radnička pokaza za mamu i tatu, jedna je plaća od sedam i pol neto već potrošena. Idu li oba djeteta u vrtić, to je dodatnih 1200 kuna, odvedu li ih roditelji katkad u McDonald's ili u kino, upišu na ples ili nogomet, a dok ih čekaju da završe s treningom, u obližnjem kafiću popiju kavu ili sok, oprostiti se mogu od tri tisuće kuna.