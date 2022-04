Zašto Putin brani J. K. Rowling, a ne može smisliti Andrija Kurkova?

Nedavno je ruski predsjednik pokušao biti duhovit i humanistički nastrojen, pa je u svojim medijskim strogo kontroliranim eskapadama spominjao i J. K. Rowling i cenzuru koju ta doista megapopularna autorica, kao, doživljava na ‘trulom’ Zapadu. Sumnjam da je Putin čitao knjige J. K. Rowling. I sumnjam da, kao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, ali i čovjek koji spava uz šifre za nuklearno oružje, ima vremena pratiti društvene mreže na kojima se razglaba o J. K. Rowling.

Nisam siguran ni da je vječni ruski predsjednik gledao filmove koji su snimljeni prema popularnim dječjim romanima britanske autorice. Niti sam uvjeren da bi on javno priznao da čita dječju literaturu i gleda dječje filmove. Jednostavno, nije taj tip. Ali, mislim da bi Vladimir Putin, nađe li vremena u svojim bunkerskim staništima u kojima, navodno, hrabro obitava prkoseći cijelom zapadnom svijetu, mogao čitati knjige ukrajinskog pisca Andrija Kurkova, budući da tvrdi da se u zapadnom demokratskom svijetu zabranjuju ruske knjige i ruski autori. Da se stavljaju na nekakve indekse zabranjenih djela, kao u doba nacističke Njemačke, ali i drugih zemalja koje su prigrlile nacizam, a i nije ih bilo baš tako malo kao što nam se na prvi pogled čini.

Slijedimo li tu putinovsko literarno-političku logiku, moramo zaključiti da Putin sasvim sigurno čita provokativne romane Andrija Kurkova. Jer, iako je Kurkov ukrajinski pisac, on je etnički Rus. I rođen je u Rusiji, nedaleko od Sankt Peterburga, a to je grad u kojem se Vladimir Putin jako dobro snalazi i u kojem se on nekada osjećao kao riba u vodi. Dakle, ako je Kurkov Rus, a jest, vjerojatno ga čita i ruski predsjednik koji je odnedavno shvatio da jako voli ruske pisce, skladatelje, baletne umjetnike, slikare i filmaše... Rusku umjetnost u totalu. Ali, tu se krije mali problem.

Knjige etničkog Rusa Andrija Kurkova koji i piše na ruskom jeziku (baš kao i bjeloruska nobelovka Svetlana Aleksijevič) u Rusiji se ne mogu kupiti. Jer, Kurkov je u Rusiji zabranjeni pisac iako je etnički Rus. Pa kako to, zapitat će se neinformirani ljudi, da je ruska država zabranila knjige jednog ruskog autora, koji, doduše, već desetljećima živi u Ukrajini. Jednostavno. Kurkov nije po volji ruskih vlasti i ruske elite koju predvodi načitani Putin, ljubitelj Čajkovskog i Dostojevskog, ali i J. K. Rowling. No ne i ljubitelj Andrija Kurkova, koji piše romane (prevedeni su i na hrvatski jezik), ali i daje intervjue, pogađate, trulim zapadnim novinama čiji vlasnici razmišljaju samo o profitu, jer o čemu se drugome na Zapadu razmišlja. Pa je tako Kurkov ne tako davno, prije nekoliko tjedana, u razgovoru za ugledni bečki Standard izjavio da u Ukrajini živi sedam milijuna etničkih Rusa. Ali to što su oni Rusi ne znači da stoje iza Putinove velikoruske politike. Ne, veli Kurkov. Mi smo Ukrajinci! E tu rečenicu naš Putin koji je zanat brusio još u vrijeme svemoćnog KGB-a u DDR-u vjerojatno nikada neće razumjeti.

Kako sad etnički Rusi, a Ukrajinci? Moš’ mislit’. Ali Kurkov je otišao i korak dalje pa je izjavio da i Putin stari (on je kadar iz sovjetskog vremena, a mnogi su veleučeni geopolitičari zaboravili da je SSSR ikada postojao) i želi nešto ostaviti iza sebe. Primjerice, uskrsnuti sovjetsko carstvo, iako u posljednje vrijeme intenzivno mrzi komunizam (pa čak i Lenjina) i draža mu je Ruska pravoslavna crkva. I svi njezini sveci, a njih ima doista lijep broj. Tako Kurkov misli da je Putin napao Ukrajinu jer je ona srce slavenskoga svijeta. I jer je prelijepi Kijev grad star 1540 godina, dok je Moskva stara ‘samo’ 875 godina. I jer su Moskvu izgradili kijevski prinčevi, koji su u Kijevu i pokopani. I jer bez Ukrajine nema nikakvog uskrslog ruskog, tj. sovjetskog imperija. Stoga se Ukrajina mora pokoriti, bez obzira na cijenu.

Spomenuo je u svom austrijskom intervjuu Kurkov i grad Mariupolj koji nemilosrdno uništava rusko oružje. Rekao je da su Rusi u tom gradu uništili i rodilište i kazalište. I to kazalište u kojem su se gotovo sva djela izvodila na ruskom jeziku! Putin je ovakvim činom teško naštetio interesima ukrajinskih Rusa koji su se u Ukrajini služili materinskim ruskim jezikom. Jer tko će ubuduće u Ukrajini htjeti gledati drame na ruskom jeziku, što je do ruske invazije bila uobičajena praksa? Zato bi, kada poučava Zapad o demokraciji, Putin morao pogledati u svoje dvorište. Kada štiti Ruse i rusku kulturu, Putin bi trebao znati da je agresijom na Ukrajinu pred očima cijelog svijeta na duge staze uništio dostojanstvo ruske kulture i ruskih umjetnika. A od njih je napravio mete. Kako u Ukrajini, tako i u drugim zemljama koje ne trpe agresore i nepozvane odvjetnike J. K. Rowling.

