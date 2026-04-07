’Teška vremena, prijatelju moj’ – hit za cijeli svijet

Teška vremena, prijatelju moj, đavo ih odnio. Pjesma koja vrijedi svaku od prošlih 20 godina sada bi u rukama vještog prevoditelja mogla postati globalni hit. Nitko nema odgovor na pitanje hoće li u svijetu nestati nafte zbog situacije u Hormuškom tjesnacu. Primjeri ublažavanja krize gledaju se od vlade do vlade pa je tako naša jučer još jednom iskoristila prostor trošarina da bi rast cijena derivata koliko-toliko držala pod kontrolom.



Tako će litra benzina od danas stajati 1,66 eura, a dizela 1,85 eura po litri. Plavi dizel koštat će 17 centi više po litri, odnosno 1,36 eura po litri. Puno se, također, govori i o plavom dizelu potrebnom za poljoprivredne radove, no oni ne ovise samo o njemu nego i o drugim energentima koje rijetko gdje tko spominje. A isti problem ima praktično svaka država.