Započeo dvodnevni Media In Time festival u Vinkovcima i Vukovaru: 'Položaj žena u medijima je problematičan'

U organizaciji Udruge za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju Press+ u Vinkovcima je danas započeo dvodnevni "Media In Time" festival pod nazivom "Žene, mediji i (ne)moć". Tijekom dva dana gosti su razgovarali na teme "Položaj žena zaposlenih u medijima" i "Seksizam, mobing i seksualno uznemiravanje".

Bila je ovo prilika da novinari iz Hrvatske, BiH i Sjeverne Makedonije progovore o položaju žena u medijima kao i problemima s kojima se suočavaju. Prema riječima predsjednice Sindikata novinara Hrvatske Maje Sever položaj žena u medijima u Hrvatskoj, a i šire, je jako problematičan.

-To nije samo nekakav dojam nego o tome govore i konkretne brojke koje kažu da su žene u medijima izloženije napadima i da su one mnogo češće meta fizičkih napada, on line napada i slično. Kukavicama koje napadaju dok sjede za nekom tastaturom uvijek je lakše napasti ženu, Uz to žene su i u prosjeku 16 posto manje plaćene od svojih muških kolega, rekla je Sever.

Govoreći o položaju žena u medijima ukazuje na starosnu diskriminaciju, percipira ih se da mogu raditi teme iz kulture i neke manje važne teme iako su se, kako je istakla, upravo žene novinarke u više navrata pokazale kao iznimno kvalitetne istraživačke novinarke.

O svojim iskustvima govorila je i Živana Šušak Živković, novinarka Dalmatinskog portala iz Splita, koja je fizički napadnuta prije više od godinu i pol dana dok je izvještavala. Prema njenim riječima unatoč protoku vremena još uvijek nije započeo sudski postupak protiv počinitelja.

- Žene su nažalost češće izvrgnute fizičkim i verbalnim napadima. Poslije toga napada bila sam meta brojnih napada na društvenim mrežama na koje nitko nije reagirao. Stekao se dojam kako je to normalno, rekla je Šušak Živković.

Dodala je i kako je u više navrata u policiji davala iskaz ali i da je ostalo sve na tome.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko kazao je kako medijski djelatnici u Hrvatskoj godinama rade u nenormalnim uvjetima koji su u posljednje dvije godine eskalirali te da se stvara dojam kako su mediji i novinari krivi za sve. Podsjetio je i na brojne pojedinačne izjave čelnika države prema novinarkama i novinarima što, kako je rekao, samo ohrabruje ostale da napadaju novinare.

- HND je tijekom ove godine zabilježio 12 napada na novinare od kojih je 6 bilo napada na žene a 6 na muškarce. Međutim, ovih 6 napada na žene su bili najteži. Činjenica je kako DORH spava jer nedopustivo je da su prošle skoro dvije godine od napada na novinarku u Splitu a da nije niti započelo suđenje. Podsjećam i kako prema izmjenama zakona napadači na novinare mou dobiti i 5 godina zatvora. Takva kazna bi bila jako dobra poruka svima, rekao je Zovko.

Govoreći o odnosu nekih političara prema novinarkama podsjetio je na izjave "slatki ste", "vas dvije grakćete"... Podsjetio je i napade ne novinare koji su se dogodili prošli vikend u Zagrebu tijekom prosvjeda.

- Tada je fizički napadnut kolega Goran Latković. Međutim, napadnute su i kolegice s HTV-a, N1, Nove TV i Al Jazeere. Je li to slučajno? Nije. Poslije svega toga poslali smo Vladi i MUP-u da se uspostavi protokol sustavne zaštite svih medijskih djelatnika. Za očekivati se mogu neki novi prosvjedi i očekujemo da se nešto napravi kako ne bi došlo do još gorih posljedica. Zahtjev je poslan i očekujemo razgovor da vidimo što se može napraviti jer trenutačno stanje i odnos prema napadima na novinarke i novinare su nedopustivi, zaključio je Zovko.

Drugi dan Media In Time festivala, gdje će se govoriti o seksizmu, mobingu i seksualnom uznemiravanju, održava se u Vukovaru.

>> VIDEO Veliki prosvjed u Zagrebu protiv COVID potvrda okupio tisuće prosvjednika