Mašine za snove, balerine budućnosti i svemirski brkovi na Device_art festivalu

Sedmi, trijenalni međunarodni Device_art okuplja 23 međunarodnih i domaćih umjetnika, umjetnica i kolektiva među kojima su i zvučna imena međunarodne device art scene te predstavnici inovativnog suvremenog zvuka i performansa.

Na samom otvorenju, na platou pred Muzejom, izvest će se jedan od atraktivnijih radova s izložbe, "Audio balerine" umjetnika Benoîta Maubreya, kojega na saksofonu prati Mak Murtić. Performans će se izvesti i u srijedu 24. studenog u 16 sati na istom mjestu.

Organizatori, Kontejner, kažu da radovi na izložbi na kreativan i duhovit način pokazuju da je u svjetlu golemih promjena koje možemo očekivati u području umjetne inteligencije, strojnog učenja i kvantnog računanja više no ikada potrebno umjetničkim sredstvima kritički propitivati tehnologije kako bismo dekonstruirali poimanje svijeta kakvo one stvaraju.

Mnogi od njih stavljaju naglasak na zvuk kao umjetnički medij, a među njima se ističe pionirka sound arta Christina Kubisch, čiji će se site specific rad "Električne šetnje" izvoditi u srijedu 24. studenog u 11 i 13 sati te u četvrtak 25. studenog u 11 sati uz vodstvo kustosica Tereze Teklić i Davorke Begović.

Posjetitelji će u šetnju Novim Zagrebom krenuti s posebno napravljenim indukcijskim slušalicama kako bi otkrili potpuno novi zvučni krajolik kojeg stvaraju elektromagnetska polja kvartovskih nadzornih kamera, bežični komunikacijski uređaji, radarski sustavi, tramvajski kablovi, antene, bankomati, bežični internet i neonske reklame. Rad je dio izložbe u MSU-u, i posjetitelji će se za cijelo vrijeme trajanja festivala u električnu šetnju moći uputiti i sami.

Za četvrtak je najavljen dvostruki audiovizualni performans "Vibracije" Moritza Simona Geista, glazbenika i inženjera robotike te dugogodišnjeg suradnika sastava Mouse on Mars.

Njegov performans sa skladbama inspiriranima skladateljima poput Terrya Rileya, Johna Adama, Stevea Reicha i Harrya Partcha izvest će robotički instrument za stvaranje minimalističke glazbe sastavljen od 36 malih robotičkih mehanizama u Pogonu Jedinstvo u 2 termina: u 20 i 21 sati.

Ulaz na performans je besplatan, a broj mjesta je ograničen te je za sudjelovanje potrebna rezervacija na e-mail adresu kontejner@kontejner.org.

U Muzeju suvremene umjetnosti moći će se razgledati velika skupna izložba "Stroj ne donosi promjene" koju prati diskurzivni program "The Art of Sonic Devices" u srijedu, 24. studenog od 16,30 do 20 sati, također u MSU-u.

Ulaz na program je besplatan, a predavanja, razgovori i prezentacije će biti na engleskom jeziku.

Rad na nosivim elektroakustičnim uređajima i javnim interaktivnim zvučnim skulpturama u predavanju i diskusiji s posjetiteljima predstavit će u 16,30 sati umjetnik Benoît Maubrey, autor "Audio balerina".

Održat će se i dva panela - prvi na temu Studije o zvuku i slušanju, a drugi o Muzikalnosti robota i zvučnih uređaja na kojima će sudjelovati umjetnici i umjetnice koji izlažu na izložbi poput Kerstin Ergenzinger, Darshe Hewitt, Branimira Štivića i Alexa Brajkovića.

Svoje će radove predstaviti Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler, Dominik Gadže, Alex Brajković, Silvio Vujičić i Miro Roman (autori Soll-a), Kata Mijatović, Ana Sladetić i Branimir Štivić.

Razgovori s autorima bit će u fiksnom terminu u 17 sati, po rasporedu dostupnom na službenoj stranici organizatora.

Kako je najavljeno na stranicama MSU-a, kao jedan od važnijih međunarodnih festivala koji od 2004. tematizira tehnologiju u suvremenoj umjetnosti, Device_art nastavlja pomicati granice umjetničkih medija kroz radove i koncepte koji na ironičan i provokativan način propituju potencijale, ograničenja i utjecaje tehnologije na društvenu svakodnevicu.

Po njihovim riječima, ovogodišnji koncept 'stroj ne donosi promjene' poziva posjetitelje na ponovo promišljanje našeg sve prisnijeg odnosa s tehnologijom u vremenu konstantne nepredvidljivosti i silovitih promjena.

"Vrištanje ispred ogledala postaje interakcija s umjetničkim radom (uz bonus ispucavanja negativne energije), a šetnja Novim Zagrebom ekspedicija u more elektromagnetskih zvukova koji svojim intenzitetom jednako fasciniraju koliko i zastrašuju. Mašine za snove, balerine iz budućnosti, svemirski brkovi i robotski kipar-ekolog, sve na Device_art igralištu koje će i ovaj put nasmijati, šarmirati i revoltirati", najavili su.

Sedmo izdanje festivala nastalo je u suradnji s grupom kustosa iz ZKM|Centra za umjetnost i medije iz Karlsruhea i zamišljen je kao dijalog između njemačke i hrvatske device art scene. Ranijih godina u Zagrebu je predstavio japansku, kanadsku, kalifornijsku, češku i slovensku scenu.

Projekt je osmislio i organizirao Kontejner, biro suvremene umjetničke prakse.

Kustoski tim su Sarah Donderer, Yannick Hofmann, Daria Mille, Philipp Ziegler (ZKM | Centar za umjetnost i medije, Karlsruhe); Davorka Begović, Ena Hodžić, Tereza Teklić (KONTEJNER)

Za posjet Muzeju suvremene umjetnosti i Pogonu Jedinstvo potrebno je predočenje važeće EU digitalne Covid potvrde, ili drugi odgovarajući dokaz, negativan test ovlaštene ustanove i laboratorija.