Zapeli u gužvi: Čekao sam osam sati, a sad moram hodati četiri km do granice

Kolona zaustavljenih vozila i teretnjaka okupirala je danas zaustavni trak autoceste Zagreb – Ljubljana. Čak i da je bila nužda, na dugom potezu od graničnog prijelaza Bregana pa čak do Krškog oko podneva nije se moglo naći mjesta među kamionima.

Dok su stajali u koloni od gotovo 17 kilometara, oko njih, odnosno oko tretmana svih koji ulaze u Hrvatsku, a potaknuto izbijanjem zaraze koronavirusom, frcnula je politička iskra između Ljubljane i Zagreba. Iz tri perspektive kontrole hrvatske strane izgledale su ovako: Ljubljana je upozorila Zagreb da takvim ponašanjem gospodarstvo trpi štetu, Zagreb je odvratio kako iza svake mjere stoji struka, a vozači kamiona, kojima je čekanje donekle i u opisu posla, samo su odmahivali rukom, okretali očima smatrajući to nepotrebnim gnjavljenjem.

Kolone je vidio i predsjednik Zoran Milanović – iako do konferencije za novinare sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom u Otočcu ob Krki i pitanja novinara nije znao da je Šarec uputio kritiku Hrvatskoj.

Slovenski premijer u odlasku Marjan Šarec poručio je kako sve slovenske granice sa susjednim državama ostaju otvorene te da bi njihovo zatvaranje samo uzrokovalo teškoće, a virus ne bi zaustavilo, te da se pokazuje kako ni mjere koje je nakon prvih slučajeva na nekim graničnim prijelazima poduzela Hrvatska nisu efikasne i djelotvorne.

Ustvrdio je također da bi zatvaranje granica otežalo opskrbu. No onda je uslijedio tvit koji je uzburkao duhove: “Hrvatska provodi kontrolu na granicama koja uzrokuje zastoje. Danas je kolona od Brežica do ulaska u Hrvatsku. Takve mjere nisu učinkovite, a zastoj i na granici uzrokuju gospodarsku štetu.”

Na to je odgovorio hrvatski premijer Andrej Plenković malo podbadajući Šareca.

– Nisam to nešto osobno dramatično doživio, ne znam je li to bio zadnji tvit odlazeće Šarecove vlade. Ja sam se sjećao tvrdog schengenskog režima, tada je to bilo objašnjeno kao redovite schengenske kontrole. Ovaj put imamo stvarni razlog da povećamo budnost na granici. Ovo što radimo dobro je i za nas i za Sloveniju. Pristupili smo mjerama za koje smatramo da su u ovom trenutku potrebne te mirno i trijezno i bez panike radimo ono što treba i radit ćemo na zaštiti javnog zdravstva i zdravstvenoj sigurnosti naših građana – kazao je Plenković.

Čak i schengenski prostor u svom osnovnom, prvotnom obliku koji podrazumijeva apsolutno slobodno kretanje predviđa situacije kad država može uvesti kontrole na svojim granicama u izvanrednim situacijama, a epidemija zaraznih bolesti izrijekom se navodi kao jedna od njih.

Dok su se optužbe i odgovori izmjenjivali na relaciji Ljubljana – Zagreb, vozači kamiona, najviše njih iz BiH, Srbije, Slovenije, Turske, Hrvatske, Rumunjske i Bugarske, polako su ipak kretali prema granici – oko 15 sati kolona je bila “samo” do Brežica. No nisu svi kamionima stigli na pregled. Neki su – pješačili.

– Čekao sam osam sati, isteklo mi je radno vrijeme i ne smijem više voziti, pa sam jednostavno morao ostaviti kamion i sada hodam prema granici, do koje su četiri kilometra. Ne znam ni što će biti s kamionom, a ni sa mnom – kazao nam je jedan vozač iz BiH koji je, kaže, iz polazišta, Francuske, stigao bez problema. Čuo je od kolega da vozače testiraju i ispunjavaju detaljne upitnike o kretanju.

Detaljnije je o mjerama koje je poduzela Hrvatska govorio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je ujedno na čelu Nacionalnog stožera civilne zaštite, istaknuvši kako ovo nisu dani na koje se trebaju slati takve poruke, posebno ne na dan kada se sastaju Milanović i Pahor.

– Ako je trebao bilo kakve informacije, Šarec nas je mogao pitati i dobio bi ih. Ovdje se radi o eksternom šoku, da se Hrvatska pokušava tome suprotstaviti, da se zaraza širi na naš teritorij. Ovakve su ocjene neprimjerene, možda je to povezano s time što je Šarec ušao u visoku politiku s kritikama Hrvatske – kazao je Božinović.

Točno između Ljubljane i Zagreba, u Otočcu ob Krki, slovenski i hrvatski predsjednik nisu znali o zaoštravanju odnosa dviju vlada. Milanović se ogradio od donošenja zaključaka jer “nije epidemiolog i infektolog”, ali je pružio podršku Vladi kazavši “da vjeruje da hrvatska Vlada radi ono što treba”.

– Primijetio sam kolone na autocesti, očito je to radi kontrola zbog koronavirusa premda je bilo posljednjih tjedana i razgovora i pitanja o zatvaranju određenih lokalnih graničnih prijelaza za određenu vrstu robe, ovisno o tome gdje je utovarena i koja je krajnja destinacija – kazao je Milanović.

Pahor je pak kazao kako je ovo “žalostan razlog, ali je dobra ilustracija da nam je potrebna suradnja jer se radi o zdravlju naših ljudi” te da nije potrebna panika.

– Ima jedna fraza: Je li vrijeme za paniku? Kada je to vrijeme za paniku i naredba sada je vrijeme za paniku – nadovezao se Milanović na Pahora dodavši da je panika loša.

– Kada prijeti smrtna opasnost, nije vrijeme za paniku jer možda smrt skrene pogled. Ovo nije takva situacija, bujat će još neko vrijeme. Zapravo se mogu nadovezati na ono što je govorio predsjednik hrvatske Vlade: “Oprezno, ali bez panike” – kazao je Milanović i istaknuo kako Hrvatska kontrolama i sebi izaziva ekonomsku štetu, a to, kako je poručio, nitko ne želi.