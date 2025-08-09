Naši Portali
IVO JOSIPOVIĆ

Zapanjujuća je lakoća kojom Vlada prihvaća ustašizaciju Hrvatske

VL
Autor
Ivo Josipović
09.08.2025.
u 23:01

Povijest nas uči da nitko nije uspio duh fašizma vratiti u bocu bez krvi. Hrvatska svoj identitet treba graditi na znanosti, umjetnosti, kulturi, radu i antifašističkoj tradiciji prepoznatoj u Ustavu

Tko je danas siguran kakva je budućnost svijeta, je li to stabilnost i prosperitet ili rat i propast, ili ima čarobnu kuglu ili je bahata sveznalica. Od Drugog svjetskog rata svijet nije bio u opasnijem trenutku od kubanske krize. Ako nizašto, ono zato što su tada o sudbini svijeta odlučivali odgovorni i predvidivi lideri. Danas? Trump, Putin, europska vrhuška, ona u EU, ali i vrhuške pojedinih država? Odluke su im često neracionalne, nepredvidive, štetne i opasne. Brojni ratovi, pravi i ekonomski, trka u naoružanju, teška kršenja ljudskih prava, devastacija UN-a i regresija međunarodnog prava i multilateralizma, bude strah i od najcrnjih scenarija.

Ključne riječi
pravosuđe izborni sustav fašizam ustašizacija

Komentara 18

Pogledaj Sve
JO
Jole123
23:05 09.08.2025.

Ovo je najveći antihrvatski gad. Antifašista. Zmija u njedrima. Fuj.

FA
Fake
23:18 09.08.2025.

Kad mu je koncert kod dodika? Ljiga.

GA
Gardist1991
23:30 09.08.2025.

Nakon najveceg veleizdajnika veleizdajnika druga Mesića Josipovic je druga po redu najnegativnija licnost u novijoj Hrvatskoj povijesti, otac ubojica Hrvata i otimac tuđih stanova, a ovaj se pravi fin... svira klavir i piše idiotarije i ne kuži da im jee proslo vrijeme zauvijek. Šteta sto im nisu oduzete nekretnine lopovstinom stećene.

