Zanimljiv detalj na osiguranju Zelenskog: Zaštitari nose egzotični i rijedak pištolj, cijena je paprena

Kako bi obilježili 500 dana ruske invazije na Ukrajinu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 8. srpnja posjetio je Zmijski otok na Crnom moru, a s njim je bilo i VIP osiguranje koje ga je pratilo u stopu. U tom posjetu strani mediji primijetili su i jedan zanimljivi detalj u ''opremi'' njegovog osiguranja - izrazito rijetki 9-milimetarski ''Alien'' pištolj.

Ovo oružje kompanije Laugo Arms inače je egzotičnog dizajna, a karakterizira ga izrazito dobra preciznost. Cijena mu je također paprena, a procijenjuje se na oko 6.000 dolara po komadu.

From Zelenskyy visit to Zmiinyi Island.

Laugo Arms Alien pistol, and some AR9 with Glock magazine? pic.twitter.com/8hpRsQTStU — Abraxas Spa (@AbraxasSpa) July 9, 2023

Kako prenosi The Drive, na snimkama koje su objavljene u ponekim se kadrovima može vidjeti dotični pištolj, no on je zbog svog izgleda izrazito prepoznatljiv. Medij također prenosi kako je ovaj pištolj doista kao ''izvanzemaljac'' u usporedbi s ostalim pištoljima, kada se gleda sam okvir. Srž dizajna je usredotočena na fiksnu cijev postavljenu u okvir, a ne na klizač. To pištolju daje ono što se naziva vrlo niskim provrtom osi, što pomaže u ublažavanju trzaja jer je velik dio sile usmjeren u zadnji dio dlana.

Inače, Osim dobro opremljenog osiguranja, na putu na Zmijske otoke sa Zelenskim je bio i Kirilo Budanov, čelnik ukrajinske Obavještajne uprave obrane. Rusi su još na početku invazije prošle godine uspjeli zauzeti Zmijski otok, no Ukrajinci su ih u međuvremenu uspjeli osloboditi, tako da je danas taj otok jedan od simbola ukrajinske borbe za slobodu.

