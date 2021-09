DOV ponovno udaljio Jelenića s dužnosti, evo što mu zamjeraju

Kao što je bilo i zadnji put, ponovilo se opet. Dražen Jelenić, bivši glavni državni odvjetnik te trenutačno jedan od zamjenika Zlate Hrvoj Šipek, sadašnje glavne državne odvjetnice, ponovno je privremeno udaljen od obnašanja državnoodvjetničke dužnosti.

Odlučilo je tako Državnoodvjetničko vijeće (DOV), kojem je Vrhovni sud dva puta ukinuo to rješenje nakon čega se Jelenić dva puta vratio na posao. Zadnji put to se dogodilo 22. rujna, Jelenić je na poslu bio 25. rujna, a 27. rujna, DOV je ponovo odlučio do daljnjeg iz DORH-a udaljiti Jelenića. Oba puta Vrhovni je sud rješenja DOV-a o udaljenju ukinuo uz navod da nisu dobro obrazložena. DOV je sada objavio opširno obrazloženje svoje odluke na koju će se Jelenić bez sumnje ponovo žaliti.

Jelenić je morao dati ostavku zbog afere Mason u veljači lani, a više od godinu dana kasnije Zlata Hrvoj Šipek je tražila da se protiv njega pokrene stegovni postupak te je predložila da ga se razriješi dužnost. No dok stegovni postupak traje predložila je da ga se privremeno udalji od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti. DOV je prvi put takvo rješenje donio 13. travnja te ga je 14. srpnja produžio za tri mjeseca. Kasnija rješenja o produljenju te mjere Vrhovni je sud ukinuo i vratio im ih na ponovno odlučivanje. Dok je privremeno udaljen s dužnosti Jelenić prima pola svoje plaće

Obrazlažući odluku da se Jelenića ponovo privremeno udalji s dužnosti, u DOV-u prvo kažu da iz dokaza u spisu prolazi legalitet te mjere jer je protiv Jelenića u međuvremenu pokrenut stegovni postupak. Pojašnjavaju da je instruktivni rok za trajanje postupaka godinu dana, a da se mjere privremenog udaljenja od obnašanja dužnosti izriču na tri mjeseca i produlji svaka tri mjeseca.

Prema DOV-u, činjenica da je protiv Jelenića pokrenut stegovni postupak znači da je potvrđena osnovana sumnja da je počinio stegovno djelo za koje ga se tereti. Sporno je njegovo članstvo u masonima koje je prema stavu DOV-a, nespojivo s funkcijom koju je obnašao, jer su masoni tajna organizacija. DOV je objasnio i zašto smatra da je njihova odluka valjana.

Navode tako da je Jelenić masonima pristupio bez znanja svojih kolega i tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika i to uz kako pojašnjavaju nemalu članarinu od 15.000 kuna. Nakon toga je, navodi DOV, položio ozbiljnu prisegu, koja nije sukladna državnoodvjetničkoj prisezi, što kako kažu, dovodi u sumnju postojanost njegovih državnoodvjetničkog integriteta.

Nadalje, sporan im je i dosadašnji tijek stegovnog postupka protiv Jelenića, u kojem on kako kaže DOV, "lakoumno i nepromišljeno, a time i višekratno neuspješno traži izuzeće predsjednika i članova DOV-a te uporno predlaže ispitivanje Zlate Hrvoj-Šipek kao svjedoka u stegovnom postupku... " Nadalje DOV-u je, proizlazi iz njihovog obrazloženja, sporno i što se Jelenić ne ograđuje od medijskih istupa svoje braniteljice (!?), koja, kaže DOV; "ujedno sudjeluje i kao braniteljica u postupku protiv okrivljenika iz novina „7dnevno“ te i iz tog postupka kao dokaz predložila i priložila službenu zabilješku s obavijesnom izjavom svjedoka Jelenića u kojima se maltene implicira osobni sukob Glavne državne odvjetnice i zamjenika protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, da bi se u komentaru objavljenom u vijestima N1 od 23. rujna 2021. anticipiralo i daljnje odlučivanje Državnoodvjetničkog vijeća i Vrhovnog suda Republike Hrvatske uspoređujući odluke tih tijela s „ping-pongom“,..."

DOV smatra i da nije realno očekivati da bi se Jelenić u slučaju povratka na posao ponašao "sukladno načelima lojalnosti prema vrhu državnoodvjetničke piramide i da bi bio spreman na kolegijalnu i iskrenu suradnju, bez obostranog zazora i nepovjerenja"...

Osim toga zamjerili su mu i što se nakon odluka Vrhovnog suda kojima su ukinuta ranije rješenja DOV-a 6. i 25. rujna pojavio na poslu, jer kako kažu to "dokazuje nepoštivanje smisla i sadržaja Vrhovnog suda koje su ukinute iz formalnih razloga, a kao svakoj osobi vičnoj pravu, tako je i njemu, poznato da ukidanje odluke ne znači i ukidanje mjere, već upućivanje predmeta na ponovno odlučivanje..."

