Vrhovni sud ponovo ukinuo odluku DSV-a i vratio Jelinića na posao

Ping pong koji Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica, Državno sudbeno vijeće (DSV) i Vrhovni sud igraju sa slučajem Dražena Jelenića, bivšeg glavnog državnog odvjetnika, koji je smijenjen s te funkcije zbog afere Mason, nastavlja se i dalje.

Nakon što je Vrhovni sud ukinuo odluku DSV-a iz srpnja kojom je Jeleniću produljena mjera privremenog udaljenja s posla te vratio Jelenića na posao, DSV mu je isti dan ponovo produljio privremenu mjeru udaljenja s obavljana s dužnosti. Jelenić se isti dan na to žalio, a odluku DSV-a Vrhovni je sud sada ponovo ukinuo, pa će se Jelenić u petak vjerojatno ponovo pojaviti na poslu.

Inače zbog afere Mason je protiv njega pokrenut stegovni postupak.

- Vrhovni sud smatra da niti ova odluka Državnoodvjetničkog vijeća ne sadrži pravilno obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Stegovni postupak nije po automatizmu osnovan razlog koji uvjerljivo opravdava donesenu odluku o produljenju privremenog udaljenja. Zakon koji regulira takve situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, onda to treba jasno obrazložiti, a to nije učinjeno. Tvrdnja Državnoodvjetničkog vijeća o negativnom utjecaju daljnjeg obavljanja državnoodvjetničke dužnosti na „međuljudske odnose i efikasno funkcioniranje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske“ nije potkrijepljena konkretnim podacima. Odluka ne sadrži niti obrazloženje o navodnom i dalje aktualnom članstvu zamjenika u jednoj udruzi. Razlozi kojima se obrazlaže produljenje privremenog udaljenja su i dalje manjkavi - navodi se u odluci Vrhovnog suda.

