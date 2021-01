Zamijenili identitete: 'Majku su mi pokopali na Dugom otoku umjesto u Zadru, to je neoprostivo'

Ivanka Hrnjak, 86-godišnja žena koja je preminula u ponedjeljak u svom domu u Zadru, trebala je biti pokopana četvrtak u podne na gradskom groblju Belafuža. Međutim, njezin se pogreb nije održao zato što je nesretna žena već pokopana dan ranije.

Umjesto na zadarskoj Belafuži Ivanka je sahranjena u Salima na Dugom otoku, u grobnici druge žene, jer su im “Nasadi”, komunalna tvrtka koja je organizirala oba ukopa, zamijenili identitete, piše zadarski.hr.

Da je umjesto svoje majke umalo pokopao drugu ženu njezin sin jedinac Branko, koji se do zadnjeg dana brinuo o Ivanki i na čijim je rukama preminula, to je saznao na dan sprovoda, u četvrtak, kada su ga nazvali iz “Nasada”.

– Bilo je oko 8 sati i 30 minuta kada me nazvala njihova djelatnica i rekla mi da imaju veliki problem, ali da o tome ne može govoriti preko telefona. Čekao sam ih ispred kuće da dođu i kažu mi “da im je žao, ali da se dogodila zamjena identiteta i da je moja majka pokopana izvan Zadra”. Nisu mi rekli gdje je, niti kako su otkrili da su pokopali drugu osobu. Samo da će pokušati s drugom porodicom dogovoriti da danas izvade tijelo kako bi ja u petak mogao sahraniti majku. Preko svojih veza sam saznao da mi je majka u Salima – ispričao je Branko Hrnjak.

– Rekao sam im da to nije moja majka, da je to meni potpuno nepoznata žena koju sada vidim prvi puta u životu. Nakon toga nazvao me direktor “Nasada”, predstavio se i rekao kako bi “volio da sve prođe u miru i tišini” i kako će oni “snositi sve troškove za ono što se dogodilo”. Nudili su platiti pogreb. Ne hvala, meni to ne treba, još uvijek imamo toliko da bih mogao platiti majčin sprovod – dodao je.

Kazao je kako su mu obećali da će majku večeras dovesti u Zadar kako bi sutra mogao biti pogreb.

– Svjestan sam ja trenutne situacije u našem društvu i svega što nas okružuje, ali ovo je stvarno nedopustivo. Ovo je neoprostivo... – istaknuo je.

Direktor 'Nasada' ispričao se za pogrešku.

– Jedino što mogu u ovom trenutku je najdublje se ispričati i jednoj i drugoj obitelji. To sam već učinio telefonskim putem, a sada to ponavljam javno. Jednostavno nemam riječi opravdanja za ono što se dogodilo, sigurno je da ćemo poduzeti mjere među svojim zaposlenicima kako se ovako nešto nikad ne bi ponovilo. Na žalost, znam da ne mogu vratiti vrijeme i ovo popraviti, ali još jednom se najdublje ispričavam – rekao je Josip Krnčević.