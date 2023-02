Zahtjev oporbe za opoziv premijera opravdan je, no kakvu alternativu nude?

Prvi put otkako je u listopadu 2016. preuzeo premijersku dužnost, Sabor će sutra raspravljati o opozivu Andreja Plenkovića, na prijedlog 33 oporbena zastupnika. Oporba je proteklih godina bezuspješno pokušavala opozivati cijelu vladu i niz ministara, nikada premijera.

Pitanje povjerenja Plenkoviću inicirao je Domovinski pokret koji je, u suradnji s ostatkom oporbe, prikupio potrebne potpise da se taj prijedlog nađe u saborskoj proceduri. Razlozi za premijerov opoziv, kako navode, su brojni: od afere Janaf, preko milijardu kuna izvučenih iz Ine i zatvaranja sisačke Rafinerije, izostale obnove i zdravstvene reforme do "afere sms".

Pritom su se malo preračunali, budući da je nedavno iz krugova HDZ-ovih partnera poručeno da je saborska većina od 77 zastupnika "čvrsta poput armiranog betona". Da neće glasovati za opoziv u medijima je najavio i Milan Vrkljan (Za pravednu Hrvatsku). Premda će za ishod trebati pričekati idući tjedan kada je predviđeno glasovanje o opozivu, čelnici oporbe su se odlučili na ovaj potez svjesni da im je ta inicijativa i ovaj put osuđena na neuspjeh.

No, zanimljiv je način na koji se vladajući ovoga puta pripremaju na okršaj u Saboru. Novinari vodećih hrvatskih medija proteklih dana zaprimili su, blago rečeno, opsežan dokument kojim "Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade, kao neutemeljene te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade". Pritom, HDZ svog predsjednika brani na 23.058 slova iliti 3409 riječi, rijetko viđenim opsegom i žarom, a ima i urnebesnih dijelova poput onog da Vlada "kontinuirano vodi politiku snažne borbe protiv korupcije i nepostojanja nedodirljivih te je privržena zaštiti neovisnosti svih pravosudnih i istražnih tijela".

No, jedno im se mora priznati, jedno im valja dati za pravo, kada u spomenutom dokumentu navode da je oporbenom prijedlogu opoziva premijera "jedina svrha skrenuti pozornost na postojanje oporbe koja ne daje nikakav konstruktivan doprinos zaštiti građana i gospodarstva u isprepletenim krizama, niti ostvarivanju nacionalnih strateških ciljeva".

Prema rezultatima istraživanja Cro Demoskopa za veljaču, afere su samo blago naštetile rejtingu HDZ-a. I premda udio ispitanika koji smatraju da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru sada iznosi nevjerojatnih 72 posto, brojne afere istodobno nisu rezultirale rastom potpore oporbenim strankama. SDP bilježi zanemariv rast, a Možemo! i Most zabetonirani su na deset posto podrške. Peđa Grbin, Sandra Benčić i Nikola Grmoja uživaju pojedinačno manje od dva posto podrške građana i na listi najpopularnijih političara slabiji su i od Ivana Penave.

Niti rastu oporbene stranke, niti ih vuku njihovi lideri. Dok je stvarni lider oporbe predsjednik Zoran Milanović, koji u posljednje vrijeme niže jednu izjavu skandalozniju od druge, drugačije ne može ni biti.

U trenutku dok HDZ posrće pod teretom optužbi i afera, dok njihovim viđenijim članovima prijeti kazneni progon, a protiv nekih su podignute i ozbiljne optužnice europskih tužitelja, ogorčeni građani u takvoj situaciji ipak ne honoriraju oporbene stranke i političare niti im daju vjetar u leđa za rušenje ove stranke i njihovog lidera s vlasti. Jer, tko će ga zamijeniti?

Kvalitetna vlast i kvalitetna oporba ključni su čimbenici u normalnom komuniciranju svakog parlamentarizma, pa tako i hrvatskog. U situaciji kada nema oporbe ili je ona slaba, tada se približavamo totalitarizmu i autokratskom vladanju pojedinca ili stranke, što je u mnogočemu na djelu upravo u Hrvatskoj. U toj i takvoj državi moguće je da, između ostalog, odavanje sadržaja dokaznih radnji bude kazneno djelo.

No, alternativa aktualnom premijeru Plenkoviću i njegovom HDZ-u ne postoji, i to nije tek trenutačno stanje stvari. Nema je na mapi, nema je na vidiku. Njihov zahtjev za opoziv premijera potreban je, čak nužan, i posve legitiman. No, imaju li boljeg, nude li superiornijeg, retorički jačeg, sposobnijeg, manje tolerantnog na korupciju iz vlastitih redova? Tko je oponent kojeg će mu suprotstaviti?

Današnja oporba alternativu nije iznjedrila ni ponudila, niti će tako skoro, čak ni u okolnosti parlamentarnih izbora koji su pred vratima. Ni alternativu, ni inicijative, ni kvalitetne amandmane, ni rasprave na kojima mogu argumentirano sudjelovati, niti konstruktivnih rješenja u kojem smjeru Hrvatska treba poći

Ukratko, u Saboru se sprema još jedna loše režirana predstava, već viđeno premijerovo verbalno šamaranje slabe, blijede i jalove opozicije, dok Hrvatska koja polako, ali sigurno tone u političko jednoumlje.

