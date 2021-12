Zagrebačka policija lani vozačima oduzela 59 vozila, od toga šest trajno

Kada opetovane policijske akcije i upozorenja da se treba paziti u prometu ne urode plodom, onda se primjene najrestriktivnije mjere.

A osim zatvorskih kazni te velikih novčanih, jedna od najrigoroznijih mjera koju predviđa Zakon o sigurnosti prometa na cestama je privremeno ili stalno oduzimanje vozila ili motocikla.

Zagrebačka policija za tom restriktivnom mjerom tijekom 2021. na području cijele svoje uprave posegnula je 59 puta. Pojasnili su da je 1. kolovoza 2019. na snagu stupio novi, stroži Zakon o sigurnosti prometa na cestama, po kojem se strože reagira prema opetovanim počiniteljima najtežih prometnih prekršaja.

Takvima se obično izriču zatvorske ili visoke novčane kazne te im se izriču mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. No onima koji su najmanje dva puta pravomoćno kažnjeni za neke od najtežih prekršaja, zagrebačka policija oduzela je i vozila. Takvih oduzimanja bilo je 59 i to do donošenja odluke o prekršajima.

- Sud je u svojim presudama primijenio odredbe članka 76.a Prekršajnog zakona i od gore navedenog broja oduzetih vozila, do sada trajno oduzeo pet osobnih automobila i jedan motocikl poradi zaštite opće sigurnosti i javnog poretka, odnosno postojanja opasnosti da će vozila biti upotrijebljena za ponovno počinjenje prekršaja. Trajno oduzeta vozila postala su vlasništvo Republike Hrvatske - pojasnili su iz PU zagrebačke.

Pozivajući se na sudske presude, u policiji kažu i da je po njihovim prijavama u jednom slučaju jednom opetovanom prometnom prekršitelju izrekao i ukupnu kaznu zatvora od 50 dana, a izrečena je i jedna od najviše novčanih kazni, koja je iznosila 27.000 kuna.

