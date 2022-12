Zabilježen novi potres u Italiji, zatresao nedaleko od grada Riminija

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je potres magnitude 4,3 po Richteru u Italiji u 08.08 sati po lokalnom vremenu. Kako navodi EMSC, potres se dogodio 67 kilometara od obalnog grada Riminija, na dubini od 10 kilometara.

"Trajalo je nekoliko sekundi", "Lagano podrhtavanje", "Vrlo kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.3 occurred 62 km E of #Rimini (#Italy) 5 min ago (local time 08:08:21). More info at:

