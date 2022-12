Kuće na Banovini grade Austrijanci i gradišćanski Hrvati

– Hvala svima od srca na ovom prekrasnom daru, pomogli su nam i dali veliki vjetar u leđa. Svima koji su stradali u potresu poručujem da ne gube nadu jer će biti bolje sutra, vjerujemo u to – rekla je majka četvoro djece Adrijana Kusuran čija će obitelj u sisačkoj Hrastelnici drugu godišnjicu potresa dočekati u novom domu.

Četiri višečlane obitelji na području Banovine i Siska dobilo je ključeve novih kuća izgrađenih u sklopu projekta "Krov za Hrvatsku". Neki su se već uselili, a drugi će se useliti najkasnije do idućeg Uskrsa. Petoj obitelji gradnja same kuće počet će čim to omoguće vremenski uvjeti.

Ukupno osam kuća

Riječ je o projektu koji je pokrenuo biskup Egidije Živković i Željezanska biskupija, a provodi se u suradnji s Udrugom gradišćanskih Hrvata HRVAT S.A.M., Caritasom Sisačke biskupije, Austrijskom biskupskom konferencijom, zemaljskim vladama svih devet austrijskih pokrajina te Vladom Republike Hrvatske. Ukupno će u sklopu tog projekta biti sagrađeno osam kuća od kojih su dvije na zagrebačkom području, u Čučerju.

Na Banovini je dosad, u državnoj obnovi, završeno samo šest kuća, no nijedna se obitelj još nije uselila jer čekaju komunalne priključke. Zahvaljujući donatorima, među kojima su i gradišćanski Hrvati, Caritas i druge udruge, ipak će neke obitelji na Banovini do skorašnje druge godišnjice potresa napustiti stambene kontejnere i useliti se u nove kuće. Dosad je takvih kuća nekoliko desetaka.

– Osam kuća ćemo sagraditi, od toga dvije u Čučerju i šest na Banovini. Prikupili smo novac, a prvotni je plan bio više kuća. No poskupljenje građevinskog materijala i otežana administracija doveli su do toga da će ta brojka biti osam. Za jednu tipsku modularnu kuću morali smo prikupiti 555 stranica dokumenata, a obitelji za pripremu, temelje i rušenje još i više – kazuje fra Božidar Blažević, predsjednik udruge HRVAT S.A.M.

Ukupna je vrijednost tih osam kuća viša od 17 milijuna kuna, a Caritas Sisačke biskupije uložio je od toga na području biskupije milijun kuna. Tako su zajedničkim naporima novi dom u nedjelju dobile obitelj Kusuran iz Hrastelnice, Nekić iz Siska, Gavrić iz Mošćenice i Polak iz Petrinje, a kuća obitelji Kušan iz Graberja počet će se graditi čim to dopuste vremenske prilike.

– Kad pogledate ovu okolinu, mogu reći da nas je Bog nagradio, samo to. A kad gledam druge ljude u kontejnerima i slušam vijesti kamo će, što će, kako će, druga zima već dolazi – rekao je Žarko Gavrić.

Željezanski biskup Egidije Živković, koji je blagoslovio četiri gotove kuće i jedno gradilište, naglasio je da je gradišćanskim Hrvatima bilo važno sudjelovati u projektu Krov za Hrvatsku jer su oni porijeklom s Banovine.

Ljudi i dalje u kontejnerima

– Kad smo doznali za potres, bili smo žalosni i odmah sam počeo razmišljati kako bismo mogli ne samo poslati humanitarnu pomoć, koju smo i poslali, već što bismo još mogli napraviti da to bude jedna vrsta dugoročne trajne pomoći. Znam da se ne može živjeti stalno u kontejneru te smo počeli razmišljati. Došao mi je na pamet ovaj projekt jer smo mi biskupija koja za zaštitnika ima svetog Martina, a taj je svetac dijelio i odmah sam pomislio na Krov za Hrvatsku. Trebamo podijeliti ono što imamo i dati ljudima i obiteljima mogućnost da na Banovini i nadalje žive. I, hvala Bogu, odziv je jako velik i mogli smo nešto napraviti. Drago mi je danas vidjeti osmijeh na čovjeku i važno mi je što smo im dali malo perspektive za budućnost – poručio je biskup Živković.

– Gradnja tih domova je za cijelo ovo naše područje i sve stradale, znak i poticaj koji bi trebali prepoznati i u drugim službama te u civilnom društvu koje bi se moglo bolje organizirati. Ljudi i dalje žive u kontejnerima, a dani su sve hladniji. Zahvalan sam svima koji imaju taj osjećaj brige za druge, pogotovo za potrebite. Stambene zgrade koje se grade u Glini i Petrinji bit će gotove tek na ljeto 2023. Prema tome, daj Bože da ovo bude posljednja zima za one koji su sad u kontejnerima, a koji bi se onda mogli useliti u te stambene zgrade – istaknuo je biskup sisački Vlado Košić.