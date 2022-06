Za vikend se očekuje lijepo vrijeme, ali opasnost nije prošla: Postoji mogućnost tuče

I dok stanovnici Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije zbrajaju štetu nakon sinoćnje tuče koja je pogodila njihovo područje, većina stanovnika Lijepe naše može očekivati kako će za vikend imati lijepo i stabilno vrijeme. DHMZ upozorava, doduše, kako u pojedinim dijelovima zemlje postoji vjerojatnost tuče.

- Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom očekuje nas danas. Kasno poslijepodne i osobito navečer su na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu najprije slaba i na sjevernom dijelu umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C, objavio je DHMZ za petak.

Isto tako, objavili su žuti meteoalarm za većinu Hrvatske, izuzev Kninske, Splitske i Dubrovačke regije, što znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.

U objašnjenju stoji da su mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a i tuča te je vjerojatnost grmljavine 50-75 %.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - navode.

U subotu nas čeka pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće.

- Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 °C - navode iz DHMZ-a.

Za subotu je proglašen žuti meteoalarm za Zagrebačku i Osječku regiju zbog mogućih lokalno izraženijih grmljavinskih pljuskova.

Prognoza u danima koje slijede

"Veći dio vikenda bit će također uglavnom sunčan i vruć, mnogima i sparan, a potkraj nedjelje sa sjeverozapada stižu oblaci i kiša na koju povremeno treba računati i početkom tjedna, kada će temperatura biti malo niža. U ponedjeljak je na sjevernom Jadranu moguć poneki neverin. Prema sredini sljedećeg tjedna manja vjerojatnost za kišu, uz sjeveroistočni vjetar, na moru uz buru koja će zapuhati od ponedjeljka, i to najprije na sjevernom Jadranu", kazao je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

VIDEO: Tuča napravila veliku štetu u Zagorju