Početak veljače mnoge će obradovati vremenom, no 'pazite' se četvrtka

Posljednji siječanjski dani obradovat će sve one koji s nestrpljenjem očekuju proljeće. Toplije vrijeme stiže nam za vikend, a hladno će biti samo u četvrtak ujutro, kada će gotovo diljem unutrašnjosti biti temperaturnih "minusa", pa u prometu pripazite zbog moguće poledice i magle.

Poslijepodne najviša temperatura iznost će oko 9 °C, uz slab do umjeren jugozapadnjak u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj.

Na sjevernom Jadranu i u gorju Nakon uglavnom do umjerene bure i tramontane zapuhat će jugo, u gorju jugozapadnjak, koji će prema večeri jačati. Najniža temperatura od -5 do -2 °C, uz more 1 do 6 °C, a najviša 7 do 10 °C, u Istri i uz more oko visokih 14 °C.

HRT piše da će od petka biti osjetno toplije, na kopnu uz povremeno umjeren jugozapadnjak, pa će samo rijetko biti jutarnje magle. Iako će doći do naoblake, u subotu i nedjelju neće biti kiše u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Povremeno će padati u južnijim krajevima unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu, posebice na Kvarneru, dok je prema jugu Jadrana moguća, ne i sigurna.

Bure neće biti, ali umjerenog gdjekad i jakog juga hoće. Temperatura zraka u mnogim mjestima biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne.

Za vikend se pak očekuje pravo proljeće budući da će se temperature penjati do 15 stupnjeva Celzijevih, a u istočnoj Hrvatskoj i više.

Foto: DHMZ