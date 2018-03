Mrak Taritaš: Plenković ima problema zbog Istanbulske konvencije

U današnjoj emisiji televizije Večernji TV gostovala je predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš.

- Mi smo bili za to da se ide u opoziv cijele Vlade, no kolege iz oporbe bili su za opoziv ministrice Dalić i mi smo to prihvatili. Cijelu priču vode kolege iz Mosta i SDP-a i ja sam to nekako njima prepustila. Mi ćemo se baviti Istanbulskom konvencijom.

Tajno glasanje je nemoguće da će se dogoditi, rekla je Mrak Taritaš.

Podsjetila je na izglasavanje nepovjerenju ministru financija Zdravku Mariću koje je rezultiralo rekonstrukcijom Vlade.

- Kod opoziva ministra Marića pokazalo se da smo bili u pravu i da je on bio najslabija karika, rezultat je bio 75 - 75, rekla je predsjednica Glas-a.

Plenković ima problema unutar HDZ-a zbog Istanbulske konvencije

- Mi ćemo se zalagati za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Premijer je još prije rekao da će to učiniti. Nama se čude izvana zašto to još nismo učinili. Vladajući imaju problema s tim jer ga i koalicijski partneri potiču na to, a on ima unutar HDZ-a neke koji ne žele. Njemu je to problem. On bi najradije to učinio pa da se može hvaliti, ali ima ozbiljan problem kod sebe doma. Interes nas je da ukazujemo na to, smatra Mrak Taritaš te dodala da će sutra do 12 uskladiti interpelaciju o ratifikaciji Konvencije i zatim je dostaviti predsjedniku Sabora.

Smatra da nema jednostavnog rješenja za problem sa stanovima zaštićenih najmoprimaca.

- Vlasništvo je neupitno i vlasnici svoje stanove moraju dobiti. No, druga stvar je da su zaštićeni najmoprimci u tim stanovima ne svojom voljom i oni nisu tu htjeli biti.

Ja ne mislim da je rješenje sjekira. Nema tu jednog modela. Treba napraviti analizu o čemu je riječ. MI govorimo podatke iz rukava i nitko nema točne podatke, kazala je Mrak Taritaš.

Emisiju možete pogledati: ovdje