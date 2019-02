Vučić poručio: Helikopteri su divni, Hrvate ću prve provozati

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Hrvate "prve provozati" u novim borbenim helikopterima Mi-35 koje će Rusija isporučiti Srbiji, ironično komentirajući ono što smatra neprijateljskim odnosom Hrvatske prema Srbiji i njemu osobno.

Srbiji bi ove godine iz Rusije trebali stići jurišni helikopteri Mi-35, koje su neki mediji u Hrvatskoj prozvali Vučićevim "vražjim kočijama".

"Da vidite kako su to divni helikopteri...Vas ću Hrvate prve provozati", rekao je Vučić hrvatskim novinarima na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu.

Komentirajući navodnu nesklonost hrvatskih medija, rekao je kako "obožavate voditi kampanju protiv Srbije i mene osobno".

"Jedva čekate da me svrgnu s vlasti, ali to se neće dogoditi", rekao je Vučić aludirajući na izvještavanje HRT-a o protuvladinim prosvjedima u Beogradu koje su srbijanski dužnosnici ocijenili neprofesionalnim i pozivom na nasilje.

Vučić je ponovio kako je nedavni napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu "užas", tvrdeći da je nemoguće da se nešto slično dogodi hrvatskim sportašima u Srbiji.

Sumirajući rezultate susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović prije godinu dana u Zagrebu, rekao je da je Beograd ispunio 23 od 26 zahtjeva hrvatske zajednice.

"Volio bih da to mogu reći i za srpski narod u Hrvatskoj, ali bojim se da to nije slučaj", smatra on.

Da Hrvati i Srbi ipak mogu dobro surađivati pokazuje primjer BiH, smatra Vučić misleći na suradnju Milorada Dodika i Dragana Čovića.

"I Srbi i Hrvati morat će surađivati da bi opstali", zaključio je srbijanski predsjednik.

