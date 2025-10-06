Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
VUČIĆ PONOVNO U CENTRU PAŽNJE

Vučić ponovno hit na mrežama: Lapsus koji je nasmijao cijelu Srbiju

06.10.2025.
u 17:19

“Pa oni stvarno svi imaju istu bolest”

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je privukao pažnju domaće javnosti, ovoga puta gafom koji se dogodio pred televizijskim kamerama. Tijekom sinoćnjeg gostovanja na televiziji Pink, Vučić se zapleo u jednoj izjavi, a snimka je ubrzo postala viralna. Umjesto da kaže "trajati kraće", slučajno je izgovorio "krajati traće", što je izazvalo val duhovitih reakcija na društvenim mrežama.

Među komentarima su se mogli pročitati i oni poput: "Uvaljao im Vulin lošu robu, pa su pobrljavili", "Pa oni stvarno svi imaju istu bolest", "Brnabićizmi", te "Možda je to bolest ljudi koji mnogo lažu". “Imali smo studente 2.0, pa blokade protiv blokada, sad imamo i lača mati 2.0. Svako pojavljivanje na TV-u je njegovo samoukopavanje!” Mnoge je ova situacija podsjetila na sličan gaf predsjednice Skupštine i bivše premijerke Ane Brnabić, koja je poznatu izreku "Tko se mača laća, od mača će i poginuti" započela riječima "Tko se lača mati…", čime je i sama postala hit na društvenim mrežama.

Ključne riječi
lapsus društvene mreže televizija Vučić

