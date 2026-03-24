Koriste imena likova iz stripova, a na glasu su kao brutalne skupine: Ubojstva najavljuju na internetu

1.281 godina zatvora i dvostruka doživotna. To je kazna koja u njegovoj domovini Turskoj prijeti Beratu Canu Gökdemiru, navodnom šefu mafijaške skupine „Daltons". No 29‑godišnji Gökdemir trenutačno se ne mora bojati zatvora – nalazi se u Rusiji i, unatoč turskom zahtjevu za izručenje, neće biti predan turskim vlastima.

Iz turskih istražnih spisa u koje je imao uvid politički magazin ARD‑a Kontraste proizlazi da tursko pravosuđe Gökdemira tereti za više ubojstava, poticanje na ubojstvo te za oružane napade i razbojništva. Uz to se navodi da je njegova skupina aktivna u trgovini oružjem i drogom te da zarađuje iznudama, piše Deutsche Welle.

„Mafija nove generacije"

„Daltons" (turski: „Daltonlar") se ubraja u novu generaciju organiziranog kriminala. U Turskoj se takve skupine nazivaju i „Gen-Z mafija". Uz „Daltonse" tu su i skupine poput „Casperlar“, „Red Kits“ ili „Şirinler“ – imena su to prema likovima iz stripova kao što su „Lucky Luke" ili „Štrumpfovi".

Te su skupine na glasu kao osobito brutalne, te da svoja nedjela insceniraju na društvenim mrežama. Samo u Istanbulu navodno su u posljednjih pet godina ubili, kako se sumnja, nekoliko desetaka ljudi. „Dijele videa u kojima najavljuju da će nekoga ubiti“, kaže za Kontraste turski istraživački novinar Osman Çaklı, koji tu skupinu prati već nekoliko godina. „A kada ubiju, to i objave."

Na društvenim mrežama kruže snimke adolescenata koji pucaju na protivnike s motocikala u vožnji ili iz automobila. Skupine koriste platforme i za regrutaciju mladih muškaraca, obećavajući im novac, luksuzne automobile i oružje. „Vidimo da ima puno maloljetnika koji već s 15 godina rade kao plaćene ubojice“, kaže Çaklı. Prema njegovim navodima, skupine pri izvršenju nasilnih djela često koriste teže naoružanje, primjerice kalašnjikove.

Posljednjih su godina te skupine u Turskoj sve više pod pritiskom. Za vodeće članove bandi raspisani su uhidbeni nalozi. Mnogi su potom pobjegli u Europu, objašnjava istraživački novinar: „Nakon toga smo počeli viđati razna ubojstva i napade i u Europi.“

„Daltons“ aktivni i u Njemačkoj

Skupine su u međuvremenu sve aktivnije i u Njemačkoj. Savezni kriminalistički ured (BKA) na upit je priopćio da su u ovoj zemlji ponajprije aktivne kod prijetnji i iznuda poduzetnika te u ilegalnoj trgovini oružjem.

Visoka dostupnost vatrenog oružja vidi se i u Berlinu: proteklih je mjeseci na ulicama glavnog grada više puta pucano na autoškole, supermarkete i razne lokale. Berlinska policija je u studenome uspostavila posebnu jedinicu „Ferrum“ (latinski za željezo). Njezin je zadatak ukloniti oružje iz optjecaja i suzbiti daljnje pucnjave. Nasilje je često usmjereno protiv vlasnika trgovina iz tursko‑kurdskog kulturnog kruga, kaže berlinska senatorica za pravosuđe Felor Badenberg u razgovoru za Kontraste. „Vrše na njih pritisak, zastrašuju ih, a ponegdje se koristi i oružje.“

Kako su takve iznude organizirane i kako ih se realizira, pokazuje slučaj jednog vlasnika lanaca supermarketa. Muškarac koji se na telefonu predstavio kao „Ahmet iz ‘Daltonsa’“ od njega je zatražio 250.000 eura reketarine i zaprijetio da će mu u suprotnom dići trgovine u zrak. Ubrzo potom pucano je na dvije njegove filijale. Muškarac koji je pucao, Alican C., uhićen je i osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora. Iz sudske presude, u koju je Kontraste imao uvid, proizlazi da je kao maloljetnik došao u Njemačku i da ga je član „Daltonsa“ vrbovao u prihvatnom centru za izbjeglice.

Prema riječima senatorice Badenberg, u novoutemeljenoj jedinici „Telum“ (latinski za oružje) berlinskog državnog odvjetništva trenutačno je u tijeku više od 200 postupaka. Tamo se objedinjeno vode predmeti koji proizlaze iz istraga policijske specijalne jedinice „Ferrum“. Nedavno je načelnica berlinske policije Barbara Slowik Meisel najavila da će „Ferrum“ ostati na terenu još šest mjeseci.

Slowik Meisel je u razgovoru za „Kontraste“ rekla da istrage često imaju i međunarodnu dimenziju. Zbog toga su u kontaktu i s Europolom. „Djeluje se u različitim europskim državama, a djeluje se i izvan Europe te se odande koordinira i regrutira“, rekla je za „Kontraste“.

Širenje nove generacije mafije očito prati i nasilni sukob oko teritorija. U listopadu prošle godine ispred jednog bara u Hannoveru ubijen je jedan 27‑godišnjak. Navodno je bio blizak suradnik u međuvremenu preminulog i dosta poznatog pripadnika jednog berlinskog klana Mehmeta K.

Novinari ARD-a su uspjeli dobiti intervju s jednim članom „Daltonsa“. Redakcija je kontaktirala jedan nalog koji se, prema turskim istražnim spisima, pripisuje vodstvu skupine, te razgovarala s muškarcem koji se predstavio kao glasnogovornik „Daltonsa". Izravnu umiješanost u spomenuto ubojstvo je doduše porekao. Istodobno je rekao: „To su bili naši poznanici i prijatelji. Mi ili naši poznanici – mi smo jedan tim."

Mafijaški boss s ruskim obavještajnim vezama?

Prema turskim medijima, vođa „Daltonsa“ Gökdemir je, kako se sumnja, 2024. uhićen u Rusiji. Navodni glasnogovornik „Daltonsa“ u razgovoru za ARD-ovu emisiju Kontraste tvrdi da Gökdemir sada živi u „sigurnoj kući“ koju mu je osigurala ruska vlada. Odatle, putem mobitela i prijenosnog računala, i dalje koordinira sve aktivnosti skupine, tvrdi on.

ARD-ovi novinari su također došli do snimki na kojima borci na ruskoj strani u ratu u Ukrajini Gökdemiru čestitaju rođendan. Za turskog stručnjaka za mafiju Cevherija Güvena te veze s Rusijom otvaraju neka pitanja. Turska je Rusiji, kaže Güven, dostavila brojne istražne spise koji se tiču teških kaznenih djela i svjedočenja koja terete Gökdemira. „Pa ipak, Rusija ga nije izručila. To je znakovito“, kaže istraživački novinar. „Kruži glasina da Gökdemir ima veze s ruskom obavještajnom službom.“

Takvi kontakti, ako postoje, ne bi iznenadili politologa i sigurnosnog stručnjaka Gustava Gressela. Suradnje između državnih struktura i organiziranog kriminala, kaže, nisu rijetka pojava. „To su često neslužbeni dogovori s pravosuđem ili obavještajnom službom“, kaže Gressel. Kriminalci tada, kako dodaje, stavljaju na raspolaganje svoje mreže – primjerice za pranje novca, krijumčarenje, regrutiranje agenata ili za akcije čiji je cilj destabilizacija.