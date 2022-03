Vučić o padu drona u Zagrebu: 'To se Srbiji ne bi dogodilo, mi bi to oborili za pet minuta!'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u Kaću, prigradskom naselju grada Novog Sada u Srbiji, komentirao je pad drona u Zagrebu, i pritom pohvalio spremnost njihove vojske.

- Nikada nismo imali jaču vojsku... Rekli su mi da me jedan oporbeni kandidat u pola sata 44 puta spomenuo kao predsjednika u odlasku... A nisam ja taj koji je ukinuo 63. padobran. Ono što se dogodilo u Zagrebu nije se moglo dogoditi Srbiji, mi bismo taj avion oborili za 5 minuta - rekao je danas u Kaću predsjednički kandidat SNS-a Zajedno možemo sve, Aleksandar Vučić.

Na predizbornom skupu dotaknuo se i tema poput Ukrajine, NATO-a, pada drona u centru Zagreba, ali i spremnosti i opremljenosti vojske.

- Vidim da opet pričaju kako bismo trebali biti dio NATO-a. Mislim da to ne bi trebao biti slučaj. Imamo svoju vojsku i čuvat ćemo svoju zemlju i svoje nebo. Dobio sam uvjeravanje vojnog vrha da će nam za ono što se dogodilo u Zagrebu trebati samo pet minuta, te da će oboriti takav zrakoplov. Jer danas nešto imamo, imamo dežurne MiGove i sustave protuzračne obrane. Ponosan sam na to, a to je vaša zasluga - rekao je Vučić, piše Kurir.