Vučić Kosovarima: Vi ste obični lažovi i prevaranti

Prvo je podigao očekivanja pola Europe u mogućnost da uime Srbije postigne povijesni sporazum s Kosovom koji bi uključivao i “korekciju” granica, a onda se danas pojavio na novom krugu pregovora u Bruxellesu samo da bi se – iz protesta odbio sastati s kosovskim predsjednikom Hashimom Thaçijem, praktički okrenuo na petama i vratio u Beograd.

Bio je to klasični Vučić, predsjednik Srbije i producent rijetko viđenih drama koje nisu baš svima jasne.

Kasno Vučić na Kosovo stiže

Došao je u Bruxelles, sastao se samo bilateralno s visokom predstavnicom EU Federicom Mogherini, rekao joj da se odbija sastati u trilateralnoj formi tog bruxelleskog dijaloga koja uključuje i Thaçija (poanta dijaloga je u razgovoru s Thaçijem) i poslao svog suradnika Marka Đurića, šefa ureda za Kosovo u Vladi Srbije, da pred novinarima izvrijeđa Kosovare kao “lažove i prevarante”.

– Nakon svih gadosti koje su učinili, ne želimo ih vidjeti – rekao je Đurić novinarima u Bruxellesu. Sve to samo dva tjedna nakon što su Vučić i Thaçi na međunarodnom forumu u austrijskom mjestu Alpbachu sjedili na pozornici i uvjeravali sami sebe, Europu i svijet da je rješenje za normalizaciju odnosa u tome da im se dopusti da povedu razgovor o razmjeni teritorija.

Očekivalo se da će taj zalet koji su uhvatili u austrijskim Alpama biti nastavljen u belgijskoj nizini, u Bruxellesu gdje Beograd i Priština vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2012., ali današnji ishod bio je zapravo korak unatrag. Nitko, ipak, to nije želio tako nazvati, pa ni Thaçi, a pogotovo ne Mogherini, jer svima je stalo do toga da se dijalog nastavi, pa su odlučili pokušati sljedeći put, na novom sastanku do kraja ovog mjeseca.

– Za početak je potrebno da Albanci iz Prištine prestanu lagati i varati, pa će se poslije vidjeti o čemu i kako će se razgovarati – rekao je Vučićev suradnik Đurić.

Vučić je odbio sastanak s Thaçijem uz obrazloženje da su se vlasti u Prištini služile “prijevarama, prijetnjama i lažima” kad su mu odbile dati dozvolu da u sklopu posjeta Kosovu, najavljenog za ovaj vikend, posjeti i branu na jezeru Gazivode kod Zubina Potoka. Vučić je na Kosovu trebao održati i govor koji je unaprijed dramatično najavljivao kao “govor svog života”, no taj govor je valjda podrazumijevao da prije toga razgovara s Thaçijem o korekciji granica, a kako se to u Bruxellesu nije dogodilo, pitanje je je li govor Vučićeva života umro u porođajnim mukama.

Velike razlike i male šanse

Kosovski predsjednik Thaçi nastojao je zvučati pomirljivo na izlasku, ali je priznao da su razlike između dviju strana “vrlo velike”.

Šanse za postizanje sporazuma koji bi uključivao razmjenu teritorija Thaçi je nazvao samo “teoretskima”. Mogherini je samo poručila da vjeruje u spremnost obojice lidera da nastave dijalog i “sljedećih mjeseci” dođu do sporazuma.