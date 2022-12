Vozite li se njemačkim autocestama pripazite na ovo pravilo: Vozači nekih vozila suočavaju se s kaznama

SUV-ovi često izazivaju podijeljena mišljenja. Ali postoji jasan trend prema velikim automobilima. U Njemačkoj se svake godine registrira sve više terenskih limuzina. I u Stuttgartu se sve češće na ulicama mogu vidjeti SUV vozila, piše Fenix. No, vlasnici trebaju biti oprezni, jer se suočavaju s kaznom na njemačkim autocestama. Ali ne samo njih: kazne pogađaju i vozače Tesle.

Kako izvještava Auto Motor Sport, u Njemačkoj je u lipnju 2021. registrirano 97.236 SUV i terenskih vozila – od ukupno 274.152 novih registriranih osobnih automobila. To čini tržišni udio od 35 posto. Mercedes-Benz je prihvatio ovaj trend i izmislio potpuno novu klasu automobila: mješavinu SUV-a i limuzine. Ali rijetko koji vozač SUV-a zna da mu prijeti kazna na njemačkim autocestama – ako je vozilo preširoko.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS FILE PHOTO: A German police officer controls a car at a permanent checkpoint on the motorway between the Austrian and German border in Kiefersfelden, Germany July 11, 2018. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Širina vozila posebno je važna na gradilištima autocesta. Kolnik je sužen zbog izvođenja radova. Obično je zahvaćena lijeva traka čija je širina ograničena na dva metra. Ako je vozilo preširoko, odnosno šire od dva metra, ne smije se voziti lijevom trakom. Važno: Nije bitna širina vozila iz registracije vozila, već širina mjerena od lijevog do desnog vanjskog retrovizora.

Dimenzije se često mogu pronaći u uputama za uporabu. Ako ništa nije tamo pohranjeno, morate sami izmjeriti. Važno: nemojte samo izmjeriti retrovizore i dodati ih širini vozila. Jer u nekim slučajevima ova točka nije najšira na vozilu. Informacije o tome često možete pronaći na web stranici proizvođača vozila.

Foto: Jens Büttner/DPA 19 October 2022, Mecklenburg-Western Pomerania, Zülow: A car drives through an avenue of linden trees. On 20.10.2022 on the day of the avenues is informed about the streets lined with trees. The trend for avenues is already more than 200 years old. The systematic planting of avenues along the roads in Germany began at the end of the 18th century. Photo: Jens Büttner/dpa Photo: Jens Büttner/DPA

Ne samo da su terenska vozila često preširoka za uske trake. Neke Tesla limuzine također smiju voziti samo desnom trakom na gradilištima zbog svoje enormne širine. Tko na gradilištima s takvim preširokim vozilom ide trakom namijenjenom samo za automobile širine do dva metra, prijeti novčana kazna od 20 eura.

Na prvi pogled ne zvuči mnogo, ali u slučaju nezgode može biti jako skupo: kasko osiguranje često se isplati samo u ograničenom iznosu. Suprotno, osiguranje od odgovornosti također može smanjiti odštetu, jer je djelomično kriv vozač preširokog vozila. Dakle, bolje ponovno izmjerite prije sljedećeg putovanja autocestom, upozorava Fenix.