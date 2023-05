Vojni analitičar: Ukrajina sada ima tri opcije, a dvije bi donijele veliki broj žrtava

Ukrajinske oružane snage pokrenule su napad u blizini Soledara i žele okružiti Bahmut zbog čega su se Rusi povukli iz jednog područja zbog, kako su rekli, taktičkih razloga. Rusko ministarstvo je u priopćenju navelo da je Ukrajina rasporedila više od tisuću vojnika i do 40 tenkova u 26 pokušaja napada na bojišnici koja se proteže preko 95 km.

Trenutačnu situaciju u Ukrajini za Sky News je komentirao umirovljeni britanski vicemaršal zrakoplovstva Sean Bell. On je rekao kako Ukrajina sada ima tri opcije.

- Većina vojnih analitičara vjeruje da Ukrajina sada ima tri opcije. Prva je nastavak njihove strategije potiskivanja Rusije u i oko Donbasa - to se pokazalo učinkovitim prošle godine. Primarni izazov je to što su neka područja imala ukorijenjene položaje i bila su žarišna točka za neke od najtežih bitaka u ratu do danas. Konvencionalna mudrost sugerira da strana u napadu ima tri puta više gubitaka od onih u obrani, iako iskustvo, taktika i profesionalizam također igraju ključnu ulogu u razini iscrpljenosti - kaže Bell.

Ističe da, s obzirom da je Ukrajina manja od Rusije, treba biti oprezna da ne bude uvučena u rat iscrpljivcanja.

- Rijeka Dnjepar pruža prirodnu obrambenu liniju za ruske snage koje su se učvrstile na istočnoj obali. Stoga bi drugu opciju za Ukrajinu – kretanje na Krim – trebalo započeti amfibijskim napadom preko rijeke, što bi bilo vrlo izazovno i opet vjerojatno rezultiralo velikim gubicima - kaže.

Treća opcija je da Ukrajina pokuša prekinuti kopneni most između Krima i Donbasa.

- Ovo je opsežna linija bojišnice, i ako se mogu probiti rupe u ruskoj obrambenoj liniji, to bi Ukrajini moglo omogućiti nesmetan pristup obali, izolirajući tako ruske snage istočno od Dnjepra i vjerojatno ih prisiliti na povlačenje na Krim. Zapadni tenkovi i oružje predstavljaju idealno oružje za probijanje početnih rupa, a ako uspije, Ukrajina bi mogla ostvariti značajne dobitke. I ova strategija vjerojatno nudi najmanji rizik za žrtve - kaže Bell.

