Vlasnik restorana s Michelinovom zvjezdicom pobijesnio: 'Hrvatske vode uzele su nam 180 tisuća kuna'

Vlasnik hotela, vinarije i restorana Boškinac Boris Šuljić na svom je Facebook profilu poprilično bijesno dočarao situaciju u kojoj se našao te njegov post prenosimo u cijelosti:

"Ishodovali smo građevinsku dozvolu za proširenje hotela i vinarije Boškinac. Koštalo nas je to nekih logičnih troškova koji uz to idu, to spada razumljivo u poslovni rizik. Samo, što Hrvatske vode sad imaju s tim?

Na mjestu gdje nema ni vode ni odvodnje, gdje oborinske vode stvaraju kratere koje sami saniramo već skoro 20 godina gdje ne postoje nikakve ni hrvatske ni bugarske vode, mi smo odlučili proširiti poslovne kapacitete. Međutim s obzirom na ovu situaciju i neizvjesnosti oko turizma generalno, odlučili smo pričekati još neko vrijeme s daljnjim aktivnostima.

Dakle građevinska dozvola je u mirovanju i imamo još cca dvije godine da ju konzumiramo. Možda na kraju i nećemo. Međutim Hrvatske vode, još jedna hrvatska fantomska praona novca, leglo političkog klijentelizma i korupcije, jutros su nam s računa skinule 180 000 kuna zaduženja po toj građevinskoj dozvoli, za koju mi još nismo sigurni da li ćemo je i konzumirati. Oni su se naplatili jer postoje zakoni koji im to omogućavaju. Što su nam konkretno naplatili? *ebale vas hrvatske vode, šume, ceste, potoci i jaruge, da vas *ebale!", napisao je.

Podsjećamo restoranu Boškinac u veljači ove godine dodijeljena je jedna prestižna Michelinova zvjezdica.