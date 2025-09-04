Vjeronauk u školi kao plebiscit u izjašnjavanju svjetonazorskih vrijednosti

Početak nove školske godine ujedno je i početak nove vjeronaučne godine, što je redovito od velike važnosti za školski vjeronauk, koji roditelji i djeca na početku školske godine izabiru kao izborni predmet. A nakon što je tako izabran, on postaje ravnopravan s ostalim obveznima. Uvrštavanjem vjeronauka u školski raspored vlastitog djeteta roditelji dobivaju maksimalna prava u školskom sustavu jer nijedan drugi predmet ne mogu izravno birati poput vjeronauka.
Stoga je riječ o svojevrsnom plebiscitu ili referendumu, kojim se pokazuje volja velikog dijela hrvatskog naroda i kojemu čak ni parlamentarni ili neki drugi izbori ne mogu konkurirati u demokratičnosti. Roditelji se, naime, svojevoljno i pojedinačno opredjeljuju za ponuđenu opciju i njihova odluka provjerava se, praktički, iz godine u godinu. S time što je, dakako, preporučljivo da se, nakon što upiše vjeronauk, dijete s njega više ne ispisuje. I vrlo je malo takvih primjera.
Rezultat upisa vjeronauka kao izbornog predmeta je impozantan, pa vjeronauk u osnovnim školama pohađa gotovo 90 posto učenika, a u srednjima oko 78 posto
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Hrvati su se doselili u drugoj polovici sedmog stoljeća, a pradomovina im je bila u današnjoj južnoj Bjelorusiji i sjevernoj Ukrajini
Pregledali smo imovinske kartice čelnika deset najvećih gradova u Hrvatskoj: Evo tko ima najveću plaću
Aleksandra Prijović rodila drugo dijete! Kćerkici dala nesvakidašnje ime, poznati detalji poroda
Šok na autocesti: Poznati nogometaš pomagao unesrećenima pa ga udario kamionet, teško je ozlijeđen
Želite prijaviti greške?
Putinov megafon, Mister Njet: Vjerni čuvar ruske vanjske politike Kremlja
'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'
Nije ovo u Benkovcu ništa novo, tako su nekada u Zagrebu skojevci rastjerivali publiku i plesali Kozaračko kolo oko HNK
Dan s ministrom Habijanom: Otkrio nam je značenje tetovaža, a uvijek može pogledati seriju punu spletki...
Još iz kategorije
Ako zabranitelji 'zabranitelja' žele zabraniti ZDS, morat će zabraniti i - petokraku!
Partija kojoj 45 godina nije bilo dosta sad bi ponovno proganjala i zabranjivala Hrvate
JANAF je ključan energetski resurs, a Szijjártó je naučio što znači solidarnost
Bruxelles zbog ponašanja Viktora Orbána, Roberta Fica, pa i Aleksandra Vučića ne pokazuje previše sluha za vapaje iz njihovih ureda
Dok njegovi ministri Medved i Obuljen gase vatru, premijer baca hepo kocke
Na mah, Vlada djeluje poput raštimanog orkestra: premijer o klin, ministri o ploču.
ŠiZ više vole u školama u 'lijevim' županijama
Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja i inicijator projekta Boris Jokić ističe da učenici drugih i trećih razreda srednjih škola sami određuju čime će se baviti i sami prepoznaju probleme u zajednici
Ne, nijedna društvena grupa ne može biti iznad ostalih
Svi mi imamo pravo na svoje mišljenje, na kritiku društva i na umjetnički izričaj i ne bismo ga se smjeli bojati iznositi
Europska unija 'podebljava' granicu prema zapadnom Balkanu
Iako će sustav Entry/Exit (EES) u punom kapacitetu zaživjeti tek od 10. travnja 2026., njegova djelomična primjena počinje idućeg mjeseca i rezultirat će izvjesno većim gužvama na graničnim prijelazima RH s BiH, Crnom Gorom i Srbijom.
Bi li onda i Thompson mogao održati koncert u Jasenovcu
Kad je IDS-ov gradonačelnik Pule Boris Miletić prejudiciravši odluku Gradskog poglavarstva rekao: "Thompson nema što tražiti u Puli", oni koji danas zagovaraju umjetničke slobode tada su šutjeli
Organizira li Thompson ponovno koncert, doći će milijun ljudi!
Da budemo jasni, proračun pune ljudi različitih svjetonazora, i iz proračuna se ne mogu financirati samo nečiji programi, a drugi ne
Kakva je Hrvatska danas?
Hrvatski je paradoks očit: nikad u povijesti nismo živjeli slobodnije, sigurnije i materijalno bolje, a nikad nismo imali crnju sliku o sebi