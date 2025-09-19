Visoke plaće srušile srpanjski prosjek, medijalna neto plaća porasla za 16 eura na 1249 eura

Za razliku od inflacije koja je u ljetnim mjesecima ubrzala u srpnju je došlo do pada prosječnih plaća u odnosu na prethodni mjesec za pola postotnog poena. U apsolutnom iznosu plaće su bile najniže u posljednjih pet mjeseci i spustile se na 1437 eura neto ili 2000 eura bruto! Realna vrijednost srpanjskih plaća, uračuna li se inflacija, niža je 0,9 posto u odnosu na lipanj. U odnosu na isto razdoblje prošle godine današnje su plaće nominalno veće 122 eura ili za devet posto, a realno za pet posto. Pad prosječnih plaća zabilježen je u mjesecu s 10 posto većim fondom sati rada u odnosu na lipanj, no do njega je prvenstveno došlo zbog korekcija najviših plaća. Medijalna neto plaća u mjesec je dana porasla 16 eura - na 1249 eura, odnosno 1702 eura bruto! Gledano po decilima, srpanjske plaće zaposlenih u prvih osam decila nisu pale. Prva polovica od 1,5 milijuna zaposlenih obuhvaćenih statistikom zarađuje manje od 1249 eura neto, četvrtina najslabije plaćenih radnika ima plaću do 950 eura neto dok deset posto zaposlenih s najvišim plaća kreće od 2195 eura na više!

Neočekivano, u jeku turističke sezone djelatnost pružanja smještaja bilježi pad prosječne plaće za 42 eura, na 1256 eura neto, plaće u industriji stagniraju oko 1321 eura, a u javnom sektoru lagano padaju. Osim zračnog prijevoza još dvije branše imaju prosječne neto plaće veće od dvije tisuće eura, a to su znanstveno istraživanje te zdravstvo, dok prosječne plaće ispod jedne tisuće eura imaju zaposleni u proizvodnji odjeće, kožarskoj industriji te ostalim uslužnim djelatnostima. Uz pad prosječnih neto plaća, srpanj je donio i smanjenje iznosa isplaćene neoporezive naknade na 211 eura sd lipanjskih 263 eura, i to od najnižih 174 eura u Opskrbi električnom energijom, plinom i parom do najviših 313 eura u prijevozu i skladištenju.

Prosječna zagrebačka plaća za mjesec lipanj bila je 1633 eura, a medijalna zagrebačka plaća - 1396 eura.