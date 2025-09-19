Naši Portali
KAKO DO POVEĆANJA PLAĆA

Ukida se porez na mirovine, a iz sustava poreza na dohodak miču se i olakšice za djecu? U tišini se pripremaju promjene u sustavu plaća

Zagreb: Od sutra dostupne veće novčanice eura
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
19.09.2025.
u 06:03

Mirovine su od 2023. rasle 33%, a osobni odbitak samo 13%. Zbog toga je značajnom broju umirovljenika mirovina prerasla iznos osobnog odbitka pa moraju plaćati porez

– Država bi trebala razmotriti uvođenje sheme redovite indeksacije osnovnog osobnog odbitka, nešto poput formule za aktualnu vrijednost mirovine, u kojoj bi se u određenim omjerima mogle naći i stopa inflacije i stopa rasta plaća. Tako bi se spriječio "dramatičan" rast poreznog opterećenja za porezne obveznike u uvjetima visokih stopa rasta plaća i mirovina – prijedlog je dr. sc. Ivice Urbana, pročelnika znanstveno-istraživačkog odsjeka Instituta za javne financije. Dr. Urban autor je niza stručnih i znanstvenih radova vezanih uz oporezivanje, nejednakosti i preraspodjelu dohotka. Ministar financija Marko Primorac odavno je formirao radnu grupu koja u tišini priprema promjene u oporezivanju dohotka te bi one trebale biti predstavljene prije proračuna. Zasad je poznato da se raspravlja o ukidanju poreza na mirovine, ali i micanju olakšica za djecu iz sustava poreza na dohodak.

Ključne riječi
porez na dohodak mirovine osobni dohodak Ivica Urban

Komentara 6

Pogledaj Sve
JO
Joža
07:59 19.09.2025.

Tko ima daće mu se tko nema uzet će mu se i ono što ima

SS
simpatican.simpa
07:47 19.09.2025.

Sve rade da standard običnih smrtnika bude još manji, a eliti još veći. Neka vrate što su opljačkali koliko je samo bilo afrea, pljački zadnjih 10 godina samo u cilju da se pogoduje eliti i stranim vlasnicima - fondovima, korporacijama. Sjetimo se najvećih pljački Agrokor, INA,.....uništavanje poljoprivrede i proizvodnje.

GE
Gerilac78
07:36 19.09.2025.

Ukidaju olakšice za dijecu a puna usta o problemu demografije. Valjda su skužili da im je lakše uvesti Indijce

