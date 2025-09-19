Ukida se porez na mirovine, a iz sustava poreza na dohodak miču se i olakšice za djecu? U tišini se pripremaju promjene u sustavu plaća

– Država bi trebala razmotriti uvođenje sheme redovite indeksacije osnovnog osobnog odbitka, nešto poput formule za aktualnu vrijednost mirovine, u kojoj bi se u određenim omjerima mogle naći i stopa inflacije i stopa rasta plaća. Tako bi se spriječio "dramatičan" rast poreznog opterećenja za porezne obveznike u uvjetima visokih stopa rasta plaća i mirovina – prijedlog je dr. sc. Ivice Urbana, pročelnika znanstveno-istraživačkog odsjeka Instituta za javne financije. Dr. Urban autor je niza stručnih i znanstvenih radova vezanih uz oporezivanje, nejednakosti i preraspodjelu dohotka. Ministar financija Marko Primorac odavno je formirao radnu grupu koja u tišini priprema promjene u oporezivanju dohotka te bi one trebale biti predstavljene prije proračuna. Zasad je poznato da se raspravlja o ukidanju poreza na mirovine, ali i micanju olakšica za djecu iz sustava poreza na dohodak.
Mirovine su od 2023. rasle 33%, a osobni odbitak samo 13%. Zbog toga je značajnom broju umirovljenika mirovina prerasla iznos osobnog odbitka pa moraju plaćati porez
