PRIJEVARA U BRODOGRADILIŠTU

Viktor Lenac mora sanirati štetu od 8,9 mil. €

Foto: Goran Kovačić/Pixsell
Snježana Bičak
02.05.2026.
u 20:30

Neopoziva ostavka Sandre Uzelac, predsjednice Uprave remontnog brodogradilišta Viktor Lenac iz Rijeke, kao i objava primorsko-goranske policije o internetskoj prijevari u kojoj je riječka tvrtka krajem ožujka oštećena za gotovo devet milijuna eura, jedan su od primjera kibernetičkih prijevara. Tvrtka se od tog slučaja pokušava oporaviti poslovanjem u prvom kvartalu ove godine.

Iako je istraga ovog slučaja još uvijek u tijeku, osobito dio koji se odnosi na traganje za otuđenih 8,9 milijuna eura preusmjerenih na različite lažne račune, poslovanje tvrtke kao dioničkog društva na Zagrebačkoj burzi daje naslutiti neke detalje ove priče.

Prema pisanju Novog lista, iz računa dobiti i gubitka za prva tri mjeseca ove godine vidljivo je da je tvrtka nestali novac odmah evidentirala na rashodovnoj strani, a ne kao potraživanje. Zbog toga u Novom listu zaključuju kako je neizvjesno hoće li i u kojem opsegu polica osiguranja od odgovornosti uprave pokriti nastali gubitak, kao i da su izgledi za pronalazak otuđenog novca prilično mali.

– Viktor Lenac je koncem ožujka 2026. godine utvrdio nepravilnosti zbog čega je nadležnim tijelima podnesena kaznena prijava protiv nepoznate osobe za nastalu štetu. Iako postoji polica osiguranja, stvarna primjenjivost pokrića i opseg eventualne naplate trenutačno se procjenjuju. Stoga je, iz načela opreza, Viktor Lenac za nastalu štetu teretio rashode poslovanja, zbog čega koncem ožujka iskazuje ukupan gubitak u visini od 7,4 milijuna eura – navodi se u popratnom obrazloženju izvješća.

Po izvješću tvrtke može se vidjeti da će remontno brodogradilište iz Rijeke štetu nastalu financijskom prijevarom moći podnijeti, odnosno da su je dijelom već uspjeli amortizirati ostvarenom dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 1,5 milijuna eura, pa kad se podvuče crta ispod prva tri mjeseca, evidentirani minus je 7,45 milijuna eura. Tako aktualni predsjednik Uprave Luka Hrboka u izjavi za Novi list poručuje kako je situacija u brodogradilištu pod kontrolom, da likvidnost i poslovanje ni na koji način nisu ugroženi, te da sve svoje obveze izvršavaju u rokovima dospijeća zahvaljujući zadržanoj dobiti koju je brodogradilište ostvarilo u proteklim godinama. Financijsko izvješće tvrtke kaže da im rezerve iz dobiti iznose 33 milijuna eura.

viktor lenac Rijeka brodogradilište

