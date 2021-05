Radin: Ja sam bio gay friendly osoba jedne godine; Bauk: Ja sam bio lezbijka godine

U Saboru se danas raspravlja o izvješću Ureda pučke pravobraniteljice za prethodne tri godine. Uime Ureda pučke pravobraniteljice govorit će novoizabrana pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto pitala je tijekom rasprave u Saboru novu pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter smatra li svoj izborom nepotizmom te joj je poručila da je izabrana u koaliciji SDP-a i HDZ-a.

– Gospođo Šimonović Einwalter, izabrala vas je koalicija HDZ-a i SDP-a, a isto tako znamo da ste bili dosadašnja zamjenica pučkoj pravobraniteljici. Isto tako je poznato da ste u obiteljskoj vezi s bivšim ministrom i veleposlanikom Šimonovićem koji je poznatiji po tome da je borbu protiv korupcije oglašavao poput Fimi medije i to bez natječaja. Važno je istaknuti da je taj isti gospodin Šimonović bio nadređen današnjim dužnosnicima Milanoviću, Plenkoviću i Jandrokoviću – ljudima koji su Domovinski rat uglavnom gledali na televiziji – kazala je Vidović Krišto i dodala: – Recite hrvatskoj javnosti smatrate li svoj izbor činom nepotizma? Recite hrvatskoj javnosti hoćete li biti odvjetnica navedene gospode ili ćete biti odvjetnica hrvatskih građana kao što zakon to propisuje? Za čiju stranu ćete raditi?

VIDEO: Hrvatski sabor

Šimonović Einwalter na samom početku svojeg odgovora istaknula je kako ne smatra da je izabrana u koaliciji HDZ-a i SDP-a, već je izabrana većinom od 115 saborskih zastupnika, od 116 koji su glasovali.

– Što se tiče moje obiteljske veze, zna se itekako tko su mi otac i majka. Ja to se sakrivam. Ne mislim govoriti o karijerama svojih roditelja, mislim da moj dosadašnji rad govori o meni, a mislim da će i moj budući rad govoriti isto tako. A čija ću biti odvjetnica, bit ću pučka pravobraniteljica u skladu s onim što nalaže Ustav i zakoni koji određuju moje ovlasti i nadležnost.

Marija Selak Raspudić u slobodnom govoru istaknula je kako je izvještaj o prethodne tri godine samo primljen na znanje od Odbora za Ustav te da nije prihvaćen kako treba. Kritizirala je preporuke pravobraniteljice da su odveć generalne i da nije bilo dovoljno preporuka kad je riječ o potresu i pandemiji. Nino Raspudić Ured pravobraniteljice nazvao je ''holdingom za ljudska prava'' te je kazao da su ona i Furio Radin poput ribica u akvariju.

Zaiskrilo između Furia Radina i Arsena Bauka

Tijekom slobodnog govora nakon rasprave o izvješću pravobraniteljice zaiskrilo je između SDP-ovog Arsena Bauka i Furia Radina.

- Poštovana pravobraniteljice, kad budete pisali izvješće za 2021. svakako spomenite slučaj da je potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Radin osobama koje su vrijeđale spolne, rodne i druge skupine nije dao opomenu i s obuzimanjem riječi onog što je trebao, ali zato je onima koji su to ukazivali dodijelio tri opomene. Jednu kolegi Hajdukoviću i dvije meni. I svakako u preporuke Hrvatskog sabora predsjedateljima sjednice stavite da primjerenije primjenjuju članak 240. stavak 4. Poslovnika Hrvatskog sabora i to u onom dijelu javnog govora - kazao je Bauk, na što mu je Radin poručio da će ga prekinuti.

- Reći ću vam sljedeće. Ja sam bio sudionik prvog gay pridea, a vas nisam vidio tamo. Ja sam govorio o usvajanju i udomljavanju djece od strane istospolnih parovima, a vas nisam čuo da govorite o tome. Ja sam bio gay friendly osoba jedne godine... Govorim sad osobno.

Bauk ga je prekinuo i rekao mu da je on bio lezbijka godine.

- A sada ja vama dajem treću opomenu i oduzimam vam riječ zato što ste vrijeđali - dodao je Radin, na što mu je Bauk rekao da radi suprotno od onog što treba i njega prekida. Kazao mu je i to da mu je Radin inače jako drag.

- Ja sam zakon predložio o tome i branio sam ga ovdje amandmanima, dok su vaši koalicijski partneri govorili da nismo normalni. Svejedno je za Hrvatsku sjedi li Tepeš ili vi, ako ćete se ovako ponašati. Doviđenja. Arrivederci!

- Vi ste napisali taj Poslovnik, gospodine Bauk, a vaše mišljenje varira o tome jeste li vi na vlasti ili ne. A poznato je da vi imate mišljenje onog tko je iznad vas. Sad, molim vas, napustite ovu salu - rekao je Radin Bauku, na što ga je SDP-ovac pitao 'zašto'.

SDP-ov Domagoj Hajduković pak je zatražio povredu poslovnika navodeći kako je Radin počinio ozbiljno povredu jer je Hrvoju Zekanović dopustio da govori što želi, a njegovom stranačkom kolegi ne.

- Vaš stranački kolega je mene vrijeđao - zavapio je Radin vidno nezadovoljan i dodao: Vrijeđao je predsjedavajućeg, a to je nedopustivo. Moje mišljenje o tome je opće poznato, za razliku od vašeg kolege koji o tome nikad nije govorio.

Anka Mrak Taritaš tražila je povredu poslovnika jer, prema njoj, nije korektno da Radin rekao Bauku što je opće poznato o njemu, jer je svašta opće poznato o svakom od njih.

Bauk je u objašnjenju naveo u čemu se sve ne slaže s Radinom, te je dodao kako ga smatra pozitivnom osobom koja je malo previše ušla u konformizam te ga je pozvao da dođe na kavu kasnije.

- Ja sam ušao previše u konformizam, a vi iz njega niste ni izašli - poručio mu je Radin. Bauk mu je prilikom izlaska kazao da cijeni dobru repliku.

Zekanović je u slobodnom prigovorio Domagoju Hajdukoviću što je stavio na zastavu duginih boja na svoju klupu. Ustvrdio je kako su dugine boje biblijske boje, koje je neka skupina uzurpirala, prema njegovim riječima. Naveo je i to da bi i on mogao donijeti svoju zastavu.

- Ovdje je rečeno da svi mogu biti slobodni, samo ste vi rekli da to može biti u četiri zida. Malo ste sad bili rječitiji. Kao psiholog ću vam reći pitanje normalnosti je jedno o čemu se ovdje ne može raspravljati. Bilo bi jako lijepo da kažete ja mislim, a ne da to je normalno. To je ono civilizacijski.

Podsjećamo,Tena Šimonović Einwalter izabrana je na mjesto pučke pravobraniteljice 19. ožujka tajnim glasovanjem u Hrvatskom saboru i to s 115 glasova od 116 zastupnika.