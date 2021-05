'Ako ima vremena objavljivati golišave fotografije u kupaćim gaćicama, valjda ima vremena sastaviti raspored'

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić prije svojeg izlaganja o Prijedlogu zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, osvrnula se i na ministricu Natašu Tramišak, ali i na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

- Lijepo je od ministrice da je u pet od 20 minuta koliko je imala izložila ono što je smatrala potrebnim, a onda nestala kad su se saborski zastupnici njoj trebali obratiti da daju svoje kritike. Čestitam na toj praksi. Nadalje, nastavit ću u istom tonu. Sramotno je da smo tek u ponedjeljak dobili raspored za ovaj tjedan što onemogućava kvalitetnu raspravu u Saboru. Ako predsjednik sabora ima vremena objavljivati svoje golišave fotografije u kupaćim gaćicama na društvenim mrežama, onda valjda ima vremena sastaviti i tjedni saborski raspored. Ako nema to u radno vrijeme, može to učiniti i u fušu ako nema vremena, kao što to predsjednik vlade voli reći - kazala je Selak Raspudić.

Trenutak kad to govori možete pogledati na minuti 58.

Podsjećamo, nakon što je predsjednik Zoran Milanović u jednom trenutku kazao za predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kako je nasilnik bez mišića, Jandroković je objavio svoju sliku u kupaćim gaćicama iz mladosti, što je dovelo do burnih reakcija u javnosti.