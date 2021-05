Milanović i Plenković danas na sjednici Vijeća za obranu o borbenim avionima

Nakon mjeseci prepucavanja, uvreda, optužbi predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković sjest će za isti stol. Naime, predsjednik je od premijera zatražio održavanje Vijeća za obranu oko nabavke borbenih aviona. Sjednica je zakazana za danas u Uredu predsjednika.

Podsjetimo, kako piše Večernji list riječ je o nabavi koju HRZ čeka već petnaestak godina, a koja vrijedi između 900 milijuna i milijardu i pol eura stoga je to najveća vojna investicija u povijesti RH. Dakle, danas će se za zajedničkim stolom naći i Andrej Plenković i Zoran Milanović, što znači da ipak postoje granice njihova brutalnog sukoba. Jedan novi i jedan rabljeni Postupak odabira borbenog zrakoplova završen je prije pola godine i, što se tiče stručnih mišljenja, predložen je jedan novi i jedan rabljeni zrakoplov. Američki novi F-16 blok 70/72 proizvođača Lockheed Martin, te malo rabljeni francuski Rafale 3d proizvođača Dassault.

Izbor je prepušten Vladi RH, a cijeli je postupak trebao biti završen početkom 2021. No zbog katastrofalnog potresa na Banovini kao i rasplamsavanja trećeg vala pandemije odgođeno je donošenje te odluke i njezina objava. Čekao se politički povoljniji trenutak, a prema riječima premijera Plenkovića, Međuresorno povjerenstvo za to je vrijeme nastavilo raditi na pripremi odluke. Taj dio priče nije tako uvjerljiv jer prije će biti da se radilo o “brušenju” te odluke, odnosno birao se povoljan trenutak kada je priopćiti s obzirom na to da će politički razočarati ili SAD ili Francusku.

Kako se može nazrijeti i iz međusobnih “dobacivanja” između Banskih dvora i Pantovčaka, određen je i datum kada bi naciji trebalo priopćiti odluku, a to bi bio 28. svibnja, Dan Oružanih snaga, odnosno okrugla 30. obljetnica osnivanja HV-a.