VIDEO: Neočekivani potez Trumpa na pisti postao je odmah hit na mrežama

Donald Trump započeo je svoj posjet jugoistočnoj Aziji u Maleziji, gdje je nadgledao potpisivanje povijesnog mirovnog sporazuma između Kambodže i Tajlanda. Na aerodromu u Kuala Lumpuru dočekao ga je veliki broj ljudi, a Trump je odmah pokazao svoj poznati “fist-pump” ples, pokret koji je postao zaštitni znak njegove kampanje. Video njegove kratke plesne rutine brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Dok su ga malezijski domaćini zabavljali tradicionalnim plesom, Trump je stajao ispred njih, njihao kukovima i dizao ruke u zraku. Reakcije su bile podijeljene: neki su ga kritizirali zbog “nedostatka klase”, dok su drugi, uključujući mnoge Kambodžane, zahvaljivali Trumpu na njegovoj ulozi u mirovnom procesu.

Ovaj posjet je Trumpov prvi službeni put u Azijsko-pacifičku regiju otkako se vratio na dužnost. Nakon Malezije, planira posjetiti Japan i sastati se s novom premijerkom Sanae Takaichi, potom Južnu Koreju gdje će razgovarati s predsjednikom Lee Jae Myungom, te Kinu radi rasprava o Azijsko-pacifičkom gospodarskom forumu (APEC).