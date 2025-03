VIDEO Ovo je novi američki veleposkanik u Beogradu: Navija za vatrene, a psi mu se zovu Rakija i Pivo

Mark Brnovich imenovan je novim veleposlanikom SAD-a u Srbiji. On je bivši državni odvjetnik Arizone i veteran Nacionalne garde, a dolazi na mjesto Christophera Hilla, koji je tu dužnost obavljao do siječnja 2025. Američki predsjednik Donald Trump objavio je njegovo imenovanje na društvenoj mreži Truth Social, ističući Brnovichevo porijeklo i vrijednosti: "Sa zadovoljstvom mogu najaviti da će Mark Brnovich biti naš sljedeći veleposlanik Sjedinjenih Država u Srbiji. Mark je ponosni veteran Nacionalne garde, a ranije je bio državni tužitelj velike savezne države Arizone. Kao sin izbjeglica koje su pobjegle od komunizma, Mark će biti snažan zagovornik slobode i uvijek će stavljati Ameriku na prvo mjesto. Čestitam, Mark."

I am pleased to announce that Mark Brnovich will be our next United States Ambassador to Serbia. Mark is a proud Veteran of the Army National Guard, and previously served as Attorney General for the Great State of Arizona. As the son of refugees who fled communism, Mark will be a…