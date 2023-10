VIDEO Šuica: Ne može biti opravdanja za Hamasov čin terorizma. Europa stoji uz Izrael

- Oni koji nas danas podržavaju danas, dok sahranjujemo naše mrtve, trebaju biti s nama sutra, kad se budemo branili od tih ubojica - poručio je Joel Mergui, predsjednik Odbora rukovoditelja Europske židovske organizacije (EJA) u jednom od niza emotivnih govora u Spomen području Jasenovac.

Konferencija EJA-e u Hrvatskoj, koja je bila planirana dugo unaprijed, ali se poklopilo da se događa nekoliko dana nakon što je napad terorističke organizacije Hamas na Izrael šokirao sve, završila je posjetom Jasenovcu. Uime Europske komisije govorila je potpredsjednica te institucije Dubravka Šuica, govorio je i bivši reis Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić, svijeće su palili i cvijeće polagali predstavnici iz desetak europskih država, ali - pomalo neobično - nitko uime hrvatske Vlade, Sabora ili bilo koje druge institucije. Dan ranije, na konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma govorio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Joel Mergui, predstavnik EJA-e iz Francuske, u jednom je trenutku ispod Kamenog cvijeta rekao da je dosta bilo pukih polaganja cvijeća za Židove stradale u holokaustu, da to nije dovoljno, jer u Izraelu Židovi ponovo bivaju masovno ubijani.

- Iznimno je bolno vidjeti da isti ljudi koji polažu vijenac za naše mrtve istovremeno opravdavaju postupke Hamasa. Ne želim više biti ni na jednoj ceremoniji gdje ljudi pokušavaju opravdavati kao da je u redu ubijati židovsku djecu. Ovo ne može biti samo bitka Izraela, nego bitka cijelog demokratskog svijeta, bitka za uništenje Hamasa, uništenje terorista koji žele uništiti svijet kakav poznajemo. S ovog mjesta poručujem europskim kolegama da nema židovske budućnosti u Europi bez čvrste, stvarne borbe protiv antisemitizma i bez priznanja Izraelu njegovog legitimnog prava na postojanje - rekao je Mergui.

Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica u pripremljenom govoru također se osvrnula na Hamasov napad na Izrael, koji “EU osuđuje na najsnažniji mogući način”.

- Moramo biti jasni u definiranju toga. To je terorizam. To je ratni čin. I na to može postojati samo jedan odgovor. Europa stoji uz Izrael. Potpuno podržavamo pravo Izraela na samoobranu. Ovo je tragedija za Izrael, tragedija za židovski narod, ali i tragedija za Europu. Ne može biti opravdanja za Hamasov čin terorizma. To nema nikakve veze s legitimnim težnjama palestinskog naroda. Moja poruka je jasna: Europa stoji uz Izrael - ponovila je Šuica.

Mustafa Cerić počeo je priznanjem da je prvi put u Jasenovcu, a svoj je govor zaključio ovakvom molitvom:

- Molimo se da sveti rat postane sveti mir. Pravedan rat da postane pravedan mir. Umijeće ratovanja da postane umijeće mira. Da želja za osvetom postane blagoslov oprosta.

