VIDEO Spasioci se golim rukama bore za svaki život, broj poginulih popeo se na 35

Turske spasilačke ekipe su tijekom noći radile na temperaturama ispod ništice i izvukle 45 ljudi iz srušenih zgrada, rekle su vlasti, a broj mrtvih u jakom potresu na istoku zemlje popeo se na 35 osoba.

Televizijske mreže emitirale su snimku na kojoj se vidi 45-godišnja žena i njezina kći, spašene ispod ruševina 28 sati nakon što je potres magnitude 6.8 u petak oko 21 sat pogodio pokrajinu Elazig.

Spasioci golim rukama, bušilicama i strojevima nastavljaju kopati u potrazi za preživjelima na trima mjestima u pokrajini, rekla je uprava za katastrofe i hitne situacije AFAD.

Tako se na Twitteru pojavio video jednog od spasioca koji u rukama drži curicu i pokušava ju izvuči iz ruševina.

One more life! A child rescued from the debris at #earthquake zone in #Elazığ. Turkey proved that has the best rescuers and teams during such a this situation. #depremmalatya #DevletMilletininYaninda pic.twitter.com/IilVTcpLxK