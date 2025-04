VIDEO Ravnatelj DHMZ-a: Zamislite kako će izgledati vaša omiljena plaža - razina Jadran bit će za najmanje pola metra viša!

2024. je bila najtoplija godina otkako postoje sustavna mjerenja u zadnjih 150-200 godina i bila je toplija 1,5 stupanj od referentne klime u 19 stoljeću otkrio je u podcastu Bobu Bob ! Večernjeg TV-a ravnatelj DHMZ-a klimatolog Ivan Güttler, a kao razlog za to navodi klimatske promjene. - Ne želim širiti paniku, neće Jadran narasti za više od deset metara, niti će se Hrvatska pretvoriti Saharu, ali opet ni umanjivati taj problem - kaže Güttler. Dodaje da će to biti pritisak na sve naše obalne županije i gradove, da je pojava nezaustavljiva, ali borbom protiv klimatskih promjena, može se ublažiti jer nije svejedno hoće li razina mora biti viša "samo"pola metra, metar ili metar i pol.

Težina dokaza temeljena na desetljećima mjerenja je, kaže, da su klimatske promjene tu i mogu se argumentirano staviti pred negatore koji na njih mogu odgovoriti osobnim sjećanjem, što nije dovoljno. Klimatske promjene, kaže Güttler, ponekad dovedu do nekog fenomena koji se dosad nije pojavio u mjerenjima, što je rjeđe. Puno češće, vidimo, povećavaju frekvenciju ili trajanje ili intenzitet događaja koji su se prije pojavljivali u prošlosti.

Primjer koji navodi ravnatelj DHMZ-a je tuča - more je sve toplije pa više isprava čime se u oblacima stvaraju kiša i tuča. S više vodene pare zbog dolazi do veće kristalizacije i do tla se zrna ne otope pa su u Hrvatskoj zabilježena ona veličine 13 centimetara, dok je europski rekord Italija s 19 centimetara. To je, kaže ogromno povećanje dimenzija.

Dodaje i da Europa bilježi velik napredak u smanjenju emisija stakleničkih plinova, dok su Kina i Indija ključni igrači u globalnim naporima. Kaže da će izlazak SAD-a iz Pariškog sporazuma svakako utjecati na te napore, ali da je već za prve administracije Donalda Trumpa mnogo učinjeno na razini saveznih država i velikih gradova.

Za sustav obrane od tuče u Hrvatskoj ravnatelj DHMZ-a tvrdi da je neučinkovit i zastario, a godišnje se na njega troši milijun eura godišnje troši. Dodaje da je Hrvatska jedina zemlja EU u kojoj se time bavi DHMZ. O promjeni i ukidanju obveze DHMZ-a razgovaralo se s više ministara poljoprivrede, ali nije bilo političke volje da se to dogodi. Kako mreža generatora i motritelja koristi i kao izvor informacija o tuči, s novim ministrom poljoprivrede čak je dogovoreno da se mreža proširi za desetak posto, iako u DHMZ-u smatraju da je sustav neučinkovit, sve dok Hrvatski sabor ne donese odluku da se oni time više ne bave.

Pouzdanost vremenskih prognoza značajno je napredovala zahvaljujući tehnologiji i umjetnoj inteligenciji, kaže Güttler te ističe da će uloga čovjeka u barem sljedećih pet godina ipak biti važnija od superračunala. -Često znamo reći da su prognoze danas za četiri dana unaprijed kao prije dvadeset trideset godina za jedan ili dva dana unaprijed.

Točnije i ranije prognoze pomažu u upozoravanju građana na vremenske nepogode zbog čega ju uveden sustav meteoalarma i Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK, kaže ravnatelj DHMZ-a, koji je jedna od osoba na čiju se preporuku šalju sms poruke građanima.

Ravnatelj DHMZ-a dodaje da je poboljšana učinkovitost oba sustava i da ih smatraju korisnim alatom za davanje informacija građanima. Dodaje da odluke o aktivaciji ne donose olako, pogotovo kada se radi o narančastom i crvenom meteoalarmu. Mijenjali su i kriterije kada se o crvenom alarmu i buri radi. - Nikad ne možemo biti sto posto uvjereni, ali kada smo 80 ili 90 posto uvjereni da postoji rizik za neki dio Hrvatske od olujnog nevremena ili velike tuče, kiše ili vjetra, izađemo i ostat ćemo takva upozorenja. Evo, rekao sam prošle godine tri puta aktivirano ove godine. Za sada, srećom još ni jedanput.

