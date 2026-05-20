ZAŠTITA DOSTOJANSTVA GRAĐANA

Nova pravila u susjedstvu. Zateknu li vas na ulici ovako odjevene kazna je i do 500 eura

Severe heatwave in Montenegro drives residents to coast
STEVO VASILJEVIC/REUTERS
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.05.2026.
u 13:47

Drugim člankom je precizirano da će za taj prekršaj osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura

U općini Ulcinj u Crnoj Gori odlučili su stati na kraj šetanju u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće izvan kupališne zone. U dopunama Odluke o komunalnom redu, koja je usvojena na sjednici ulcinjskog parlamenta u četvrtak prošlog tjedna, zaključili su da će se takve osobe kažnjavati iznosom od 150 do 500 eura, javlja tamošnji portal Vijesti.

U odluci se navodi da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina. 'Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na području općine Ulcinj, osim u kupališnim zonama -  plažama i neposrednoj obali namijenjenoj kupanju. Odredba se posebno odnosi na ulice, trgove, šetališta, pješačke zone, parkove, skverove i druge javne površine koje nisu određene kao kupališne zone', piše u novom članku odluke. Drugim člankom je precizirano da će za taj prekršaj osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura.
Severe heatwave in Montenegro drives residents to coast
V0
Vlaskoulicanec3.0
13:57 20.05.2026.

Ispravno!!!

