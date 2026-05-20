Nova pravila u susjedstvu. Zateknu li vas na ulici ovako odjevene kazna je i do 500 eura

U općini Ulcinj u Crnoj Gori odlučili su stati na kraj šetanju u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće izvan kupališne zone. U dopunama Odluke o komunalnom redu, koja je usvojena na sjednici ulcinjskog parlamenta u četvrtak prošlog tjedna, zaključili su da će se takve osobe kažnjavati iznosom od 150 do 500 eura, javlja tamošnji portal Vijesti.

U odluci se navodi da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina. 'Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na području općine Ulcinj, osim u kupališnim zonama - plažama i neposrednoj obali namijenjenoj kupanju. Odredba se posebno odnosi na ulice, trgove, šetališta, pješačke zone, parkove, skverove i druge javne površine koje nisu određene kao kupališne zone', piše u novom članku odluke. Drugim člankom je precizirano da će za taj prekršaj osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 150 do 500 eura.