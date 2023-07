VIDEO Pao jedan od najvećih španjolskih narko bossova: 6,5 tona kokaina bilo je skriveno u bananama

Kokain skriven u bananama. To je već postala krijumčarska praksa. Ali je postalo i nešto što policije diljem svijeta pažljivo prate. Pa je tako združena španjolsko-kolumbijska policijska akcija, koju je potpomagao Europol rezultirala razbijanjem narko kartela koji se sumnjiči da je kroz nekoliko mjeseci prokrijumčario oko 6,5 tona kokaina u - bananama. Združena policijska akcija bila je dosta uspješna, jer je uhićen jedan od najvećih španjolskih narko bossova, zaplijenjen je kokain vrijedan 223 milijuna eura, a osim toga zaplijenjene su i brojne nekretnine, luksuzna vozila, satovi, 1,5 milijuna eura u gotovini, velik broj mobitela...Tijekom akcije pretraženo je osam lokacija u Cadizu i Malagi te je uhićeno ukupno 13 osoba.

Šef te narko kriminalne skupine bio je stacioniran u Malagi od kuda je organizirao krijumčarenje tona kokaina iz Ekvadora i Kolumbije u EU. Smatraju ga jednim od najvećih narko bossova u Španjolskoj, a i član je dobro poznate obitelji koja dolazi iz Castellar de la Frontera. Njegova kriminalna organizacija, osim što je od južnoameričkih kartela nabavljala tone kokaina u Ekvadoru i Kolumbiji, drogu je krijumčarila u EU te preko svoje distributivne mreže je dalje preprodavala diljem EU. Kao paravan za svoje poslove, kriminalna skupina je koristila tvrtku za veleprodaju smrznute ribe u Algecirasu.

Ta se tvrtka koristila i za pranje novca zaređenog na drogi, a sumnja se i da je sudjelovala u pokušaju korumpiranja javnih dužnosnika. Što se tiče krijumčarenja kokaina, kriminalna skupina ga je krijumčarila, skrivajući ga u - bananama. Zapravo, posao s uvozom banana iz Ekvadora i Kolumbije također je bio paravan za krijumčarenje droge, jer je kokain bio skriven među legalnim teretom. Brodovi su iz Južne Amerike plovili su prema EU, a kada bi doplovile do luke Algeciras, banane bi bile istovarene. Dalje su se trebale transportirati na svoje odredište, no prvo bi bile skrenute s puta do legalnog odredišta do jednog skladišta. U tom skladištu bi kokain bio izvađen iz banana, nakon čega bi transport s voćem nastavio svoj put prema odredištu.

Kriminalna skupina našla se na udaru organa reda koji su u zadnjih sedam mjeseci zaplijenili više pošiljki kokaina kojeg su onda s njima mogli povezati. U prosincu 2022. kolumbijska policija zaplijenila je tri tone kokaina koji je bio skriven u bananama. Teret je krenuo iz luke Turbo preko luke Cartagena, a odredište mu je bila luka Algeciras. Zatim su kolumbijske vlasti presrele i drugu pošiljku od 1,25 tona kokaina u luci Cartagena. Legalno odredište ove pošiljke bila je španjolska luka Vigo. No, teret je prvo morao proći pokraj luke Algeciras, gdje je drogu trebala izvlačiti spomenuta kriminalna organizacija koja je sada razotkrivena. Nakon toga, kako bi se zaustavila policijska presretanja kokaina, sumnja se da su se karteli i španjolska kriminalna skupina dogovorili, pa je u svibnju 2023. pošiljka kokaina poslana iz Ekvadora direktno u Algeciras. Droga je ovaj put stigla do Španjolske i izvučena je iz banana, no španjolska policija je nakon toga presrela transport od 2,2 tone kokaina dok je bio na putu za skladište. Ukupna količina zaplijenjene droge je 6,5 tona, čija se vrijednost na ilegalnom tržištu procjenjuje na oko 223 milijuna eura.

