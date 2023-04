VIDEO Lijepo vrijeme na području Križevaca prekinuo pljusak: Padala je i tuča

Lijepo vrijeme na području Križevaca danas je prekinuo pljusak, a padala je i tuča. Iznenadnu promjenu vremena zabilježio je čitatelj Večernjeg lista koji nam je poslao i snimku obilne kiše i tuče. Kako je ranije najavio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvatsku u subotu očekuje promjenljivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, osobito u prvom dijelu dana. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Dalmaciji. Poslijepodne češće će biti sunčanih razdoblja.

Vjetar će puhati većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu će jugo već ujutro okretati na sjeverozapadnjak, a podno Velebita će prolazno biti jake bure. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vrijeme sutra

Sutra, u nedjelju, DHMZ prognozira da će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom na Jadranu i s grmljavinom. Ujutro ponegdje moguća magla.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu jugo, prema večeri ponajprije na sjevernom Jadranu u okretanju na buru. U noći na ponedjeljak vjetar će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna uglavnom između 14 i 17 °C, u gorju malo niža.

VIDEO Mraclin: U požaru je izgorio pogon tvornice parketa Galeković