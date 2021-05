VIDEO Klisović: Milanović mi ne čuva veleposlaničko mjesto; Tomašević: Nisam lagao da sam bio konzultant

U studiju Večernjeg lista održano je burno sučeljavanje kandidata za zagrebačkog gradonačelnika na kojem su sudjelovali Tomislav Tomašević (Možemo!), Jelena Pavičić Vukičević (MB 365), Davor Filipović (HDZ), Joško Klisović (SDP), Miroslav Škoro (Domovinski pokret) i Vesna Škare Ožbolt (Nezavisna lista).

Pred kraj sučeljavanja kandidatima su postavljena dva seta kratkih odnosno neugodnih pitanja.

Hoćete li kao gradonačelnik nastupati za Zagrepčane i hoće li to biti besplatno?

Škoro: Ako budem nastupao, nastupat ću besplatno, za razliku od protukandidata koji žele osporiti moj rad. Ponosan sam na hrvatsku umjetnost i dalje ću se baviti svojim poslom.

Postoji li povijesna ličnost osim Tita kojoj biste dali trg ili ulicu?

Tomašević: Ne želim se baviti imenima ulica i trgova dok je grad razrušen. To mi nisu prioriteti. Posebice ovaj spomenik koji je stajao više od Pelješkog mosta po metru.

U kojem kvartu živite i jeste li za njega nešto napravili?

Filipović: Živim na Sveticama. Zalagao sam se za obnovu tržnice na Volovčici te za rješavanje školskih sadržaja i vrtića.

Što je sve Bandić dobro napravio za Zagreb?

Klisović: Dobri su socijalni programi, a ja ću ih dodatno pojačati. Uredio je i Bundek.

Hoćete li zadržati "Ljeto na Savi"?

Pavičić Vukičević: Nismo ga imali ni prošle godine. No, svakako sportsko-rekreacijske programe treba imati. "Ljeto na Savi" neće ići.

Treba li pomagati druge gradove i Crkvu?

Škare Ožbolt: Zagreb je glavni grad i kad može - treba pomagati.

Jeste li lagali da ste bili konzultant u 40 zemalja?

Tomašević: Nisam, moja je biografija ne na webu. Čak su i popisane zemlje koje sam u najranijim danima poslovno posjetio.

Jeste li dobro obavljali posao šefa NO Hrvatskih šuma i jeste li znali za navodna pogodovanja investitoru u vjetroelektrane?

Filipović: Na rad u NO sam ponosan, sve odluke koje su na NO dolazile i koje nisu bile u interesu društva odbijali smo i vraćali na doradu, a sve ono što je bilo dobro podržavali smo. Što se tiče konkretnog pitanja, sve odluke u tom predmetu donesene su u četvrtom mjesecu, a ja sam tamo bio imenovan u 11. mjesecu 2017. godine. Prema tome, nikakve veze to nema sa mnom.

Čuva li vam predsjednik Milanović veleposlaničko mjesto ako ne uspijete na izborima i u SDP-u?

Klisović: Ne, ja sam kandidat za grad Zagreb i očekujem posao kao gradonačelnik Grada Zagreba. Na to sam fokusiran. Nitko nikome ne može čuvati mjesto kada se to mora dogovoriti između Vlade i predsjednika. To su insinuacije koje nemaju smisla.

Jeste li dali Anti Vrbanu novac za kuhinju? Ako jeste, koliki je iznos?

Pavičić Vukičević: Moja kuhinja stajala je 30 tisuća kuna i zato sam se poslikala u njoj da to svi vide. I to je sve. Ja sam arhitekta Antu Vrbana samo zamolila da mi pomogne oko odabira. To je ta kuhinja.

Jesu li vam bivši gradonačelnik i ljudi koji su interesno povezani s njime dali novac za kampanju?

Škare Ožbolt: Bože sačuvaj! Nisu, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, s obzirom da njega nema.

Koliko je vaša tvrtka, Omega software u kojoj imate udio, dobila novca od grada?

Škoro: Omega software nikada od grada ništa nije dobila. Ja sam imao pet posto vlasničkog udjela. Ja sam investitor. Idemo samo razlikovati glagol dobiti od glagola zaraditi. Omega software tvrtka je u kojoj radi više od stotinu hrvatskih inženjera, daju hrvatska rješenja, na tržištu su... Ako netko ima spoznaje da je tvrtka nešto dobila, da je napravila mimo zakona, neka slobodno prijavi. Ja sam svoj vlasnički udio prodao. Kada budem u prigodi, ponovno ću investirati u IT tehnologiju. Vjerujem u mlade ljude, inženjere i hrvatsku pamet.