Nikola Grmoja kandidira se za gradonačelnika Metkovića: 'Svom gradu dugujem sve'

Nikola Grmoja kandidirat će se za gradonačelnika Metkovića, najavio je jutros objavom na Facebooku. "Mnogi su mi govorili da mi to ne treba, da je to povratak nekoliko koraka nazad, da sam nacionalni političar, ali ni mene ni Mosta ne bi bilo bez Metkovića. Svom gradu dugujem sve, a on nazaduje zbog nesposobnosti. Idemo zajedno svom snagom za Metković" poručio je Grmoja

Objavio je video u kojem ističe kako je Metković zapušten i vode ga diletanti, što ga je motiviralo na kandidaturu. Tvrdi kako će Metkoviću i njegovim problemima u potpunosti posvetiti.

Most tako najjačim snagama "napada" grad iz kojega je potekao, ali je nakon jednog mandata izgubio vlast.

