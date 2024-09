VIDEO Djevojka postala zavarivačica i hit na TikToku: 'Ljudi misle da lažem kad kažem koliko zarađujem'

Nije lako postati senzacija na društvenim mrežama, a ponajmanje kad kreneš dijeliti tiktokove sa svojeg posla. No, iako to možda vrijedi za većinu ljudi, to nije istina za Amerikanku Elizabeth koja živi u Detroitu.

Naime, ona već dvije godine radi kao zavarivačica. Za taj nesvakidašnji poslovni put odlučila se nakon srednje škole kad je otišla na tečaj za zavarivanje. Popularnost njezinih videa je porasla nakon što je krenula objavljivati videe sa svojeg posla, a pogotovo kad je otkrila koliko zarađuje.

Elizabeth je otkrila da svaki tjedan zaradi 2000 eura. “Ljudi misle da lažem kad kažem koliko zarađujem. Nitko od mojih vršnjaka ne zarađuje toliko”, rekla je, piše N1. Djevojka je pak rekla kako unatoč velikim primanjima, kako je ipak riječ o poslu koji je fizički zahtjevan i koji neće moći dugo objavljivati.