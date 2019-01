VIDEO Bagerist nije dobio plaću, zbog njegovog poteza sada ga traži policija

Britanska policija u potrazi je za muškarcem koji je uz pomoć bagera uništio recepciju novog hotela u Liverpoolu i to dan prije nego je zgrada trebala biti završena.

Snimka razbijanja hotela osvanula je na internetu, a još uvijek se nagađa iz kojeg je razloga muškarac oko pola sata divljao bagerom i uništavao sve pred sobom.

Na društvenim mrežama pišu kako je muškarac bio ljut zbog navodnog duga od oko 600 funti, no to nije potvrđeno. Ipak, na videu se može čuti kako jedan od promatrača govori kako se to dogodi 'kada ljudi ne dobiju svoje plaće', piše Guardian.

Pogledajte što je ljuti muškarac napravio s bagerom.