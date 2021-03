Škare Ožbolt otkrila prve poteze u slučaju pobjede: Sve treba reorganizirati

Kandidatkinja za čelno mjesto grada Zagreba Vesna Škare Ožbolt gostovala je danas u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

Na pitanje ne ide li joj u odvjetništvu baš dobro, kaže da posao ide dobro i ispunjava sve kriterije da ostane u tom poslu, ali su ju zasmetale neke stvari koje se događaju u Gradu i da nema velikih ideja kako riješiti krizu u Zagrebu. Tvrdi kako je grad definitivno u krizi.

Njezin plan je osnivanje Zavoda za obnovu i kad bi postala gradonačelnica ponajprije bi se upravo bavila - obnovom grada.

- Mi govorimo o strategiji i viziji, to vam ne može država dati. Fond plaća na osnovu toga što dostavite kao projekt, a Grad odlučuje od kojeg dijela grada krenuti i kako obnoviti.

Smatra i kako treba objediniti urede.

- Gledala sam popis ljudi i u uredu gradonačelnika ima 285 zaposlenika, ima tehničku službu, realno tu može biti maksimum 20 zaposlenika i ne pretjerujem, i to možete podijeliti u dvije smjene. Ured treba raditi u dvije smjene, pa raditi i cijelu noć jer su takva vremena. Stručna služba gradonačelnika, tu je i pravna služba, tu je oko 220 ljudi. To je oko 500 ljudi. Vi možete otpuštati i primjenjivati silu, ali to tako navodi, ne ide, jer ćete otvoriti niz sudskih postupaka, moj plan je ne davati otkaze, ali sve treba reorganizirati - navela je.

Jedan od njezinih prijedloga jest da svaki umirovljenik dobije umirovljeničku karticu od 500 kuna, ali ne oni koji imaju 8000 kuna mirovina. Međutim, tih 500 kuna morali bi potrošiti na uslugu iz kulture ili kod obrtnika.

Na pitanje kako odakle bi pronašla novac za to, kazala je kako je to novac koji bi se vratio u Grad i da ga nije nemoguće naći. Rekla je da Grad neće graditi umirovljeničke domove, ali mora stvoriti uvjete.